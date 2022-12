Le yen augmente dans un calme prudent après la modification de la politique de la BOJ

Le yen était en hausse d'environ 0,3 % à 132,05 par dollar, après avoir atteint un sommet de quatre mois à 130,58 mardi, à la suite de la décision de la BOJ d'autoriser le rendement des obligations à 10 ans à se déplacer de 50 points de base de part et d'autre de son objectif de 0 %, plus large que la bande précédente de 25 points de base.

Le billet vert, qui a progressé de 0,6 % par rapport au yen au cours de la séance précédente, n'a pas réussi à récupérer de manière significative sa chute de 3,8 % après les nouvelles de mardi.

"La Banque du Japon a ouvert la porte, de toute évidence, à la poursuite du dénouement de ses politiques de libéralisation ", a déclaré Sean Callow, stratège principal en matière de devises chez Westpac.

"C'est une question de savoir quelle est l'action du prix sur le yen ? Les gens veulent-ils essayer de continuer à marteler le (dollar/yen), ayant absorbé le choc de mardi ?"

Par rapport à l'euro, le yen s'est stabilisé à 140,27, tandis que la livre s'échangeait à 159,73. Les deux paires se maintenaient près des pics de trois mois environ atteints mardi.

La livre sterling a augmenté de 0,14% par rapport au dollar à 1,2102 $, après avoir glissé de 0,85% pendant la nuit.

Les emprunts publics britanniques ont fait un bond inattendu le mois dernier, atteignant leur plus haut niveau pour tout mois de novembre jamais enregistré, selon les chiffres de la nuit, soulignant les défis de l'économie britannique.

"Les chiffres des emprunts ne font que rappeler la position difficile dans laquelle se trouve le Royaume-Uni sur le plan fiscal", a déclaré M. Callow.

"Dans un monde où le sentiment de risque est encore très fragile, les devises dont les pays ont un déficit jumeau sont plus à risque que les autres."

L'euro a légèrement augmenté de 0,1 % à 1,0617 $, tandis que l'Aussie a augmenté de 0,22 % à 0,67225 $.

Le kiwi a baissé de 0,06 % à 0,62905 $, après une chute de 0,8 % pendant la nuit.

Contre un panier de devises, l'indice du dollar américain était en baisse de 0,13% à 104,10.

La confiance des consommateurs américains a atteint son plus haut niveau depuis huit mois en décembre, grâce au recul de l'inflation et à la solidité du marché du travail, mais les craintes d'une récession ont persisté, ce qui fait que moins de ménages prévoient de faire des achats importants au cours des six prochains mois, selon les données publiées cette nuit.

En Asie, le yuan chinois offshore était dernièrement en légère hausse à 6,9775 pour un dollar, mais il s'est échangé de manière plutôt latérale au cours des dernières séances en raison des inquiétudes croissantes liées à une recrudescence des cas de COVID-19 dans le pays.

L'économie chinoise ayant été durement touchée par ses restrictions strictes liées au COVID, les médias d'État ont cité mercredi le cabinet qui a déclaré que le pays allait saisir la fenêtre temporelle pour mettre en œuvre des mesures politiques de soutien à l'économie, visant une amélioration de la croissance au début de 2023.