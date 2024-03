Le yen a progressé face au dollar américain pour la quatrième séance consécutive lundi, soutenu par une révision à la hausse des chiffres de la croissance japonaise et par les attentes de la Banque du Japon qui pourrait abandonner les taux négatifs lors de sa réunion de politique générale la semaine prochaine.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a atteint un nouveau record au-dessus de 72 000 dollars, soutenu par une augmentation des entrées dans les nouveaux fonds négociés en bourse au comptant pour l'actif numérique. L'espoir d'une baisse prochaine des taux d'intérêt par la Réserve fédérale a également fait grimper le bitcoin, qui a gagné 5,3 % à 72 033 dollars.

Le marché reste cependant focalisé sur le yen et la Banque du Japon.

Dans les échanges de l'après-midi, le dollar était à 146,94 yens, en baisse de 0,1% sur la journée.

Un nombre croissant de décideurs politiques de la Banque du Japon sont favorables à l'idée de mettre fin aux taux négatifs lors de leur réunion des 18 et 19 mars, ont déclaré des sources à Reuters, alors que les plus grandes entreprises japonaises s'attendent à de fortes augmentations de salaire. Les résultats des négociations salariales annuelles "shunto" de cette année sont attendus mercredi.

Dans le même temps, une révision à la hausse de la croissance économique du Japon au dernier trimestre signifie que le pays a évité une récession technique, ce qui renforce l'argument selon lequel l'économie pourrait résister à un resserrement de la politique.

"Nous ne nous concentrons plus sur la réunion d'avril pour que la BOJ modifie ses taux, mais sur le mois de mars. Mais pour l'instant, je préfère une décision politique en avril", a déclaré Amo Sahota, directeur exécutif de la société de conseil en devises Klarity FX à San Francisco.

"Ils ont été lents à agir pendant tout ce temps, alors pourquoi se presser maintenant tout d'un coup. Nous avons eu la révision du PIB, mais rien ne dit que le Japon est sur le point d'exploser en termes de croissance et de prix et qu'il doit agir très fort dès maintenant. Je pense qu'ils ont un peu plus de capacité à attendre".

L'indice du dollar a augmenté de 0,2 % à 102,85, non loin du plus bas de près de deux mois de 102,33 atteint vendredi lorsque les chiffres mensuels de l'emploi ont signalé un refroidissement du marché du travail américain, maintenant la Fed sur la voie d'un assouplissement de sa politique cette année. Les données ont montré des révisions à la baisse des chiffres de janvier.

"Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré à maintes reprises que la Fed était à l'affût d'un assouplissement du marché du travail, et il semble que la publication de vendredi - bien qu'en surface assez chaude - pourrait avoir montré les fissures nécessaires pour déplacer l'aiguille plus tôt", a déclaré Helen Given, trader FX, chez Monex USA à Washington.

Les traders considèrent actuellement que le mois de juin est le plus probable pour la première réduction, des paris qui pourraient être modifiés par les données importantes sur l'inflation de l'indice des prix à la consommation mardi.

L'euro a glissé de 0,1 % à 1,0924 $ après avoir atteint 1,0980 $ vendredi, pour la première fois depuis le 12 janvier. La Banque centrale européenne a laissé ses taux à des niveaux record jeudi dernier, tout en préparant prudemment le terrain pour les abaisser plus tard dans l'année.

La livre sterling a baissé de 1,1 % contre le dollar à 1,2807 $, après avoir atteint son plus haut niveau depuis fin juillet à 1,2890 $ vendredi, alors que l'on parie que la Banque d'Angleterre sera plus lente à réduire ses taux que la Fed ou la BCE. La monnaie britannique sera mise à l'épreuve mardi avec la publication des données sur l'emploi et les salaires.

Les investisseurs se concentreront sur l'indice des prix à la consommation (IPC) de mardi, le marché prévoyant une hausse de l'IPC de 0,4 % en février, contre 0,3 % en janvier, selon un sondage Reuters.

L'IPC de base, quant à lui, est prévu à 0,3 %, en baisse par rapport à 0,4 % en janvier. L'IPC de base en glissement annuel devrait toutefois baisser à 3,7 % en février, contre 3,9 % le mois précédent.

"Lorsque vous regardez l'IPC, vous pensez vraiment aux commentaires de (Jerome) Powell, président de la Fed, selon lesquels ils ont juste besoin d'un peu plus de preuves", a déclaré Klarity's FX. "Et même si ces preuves montrent que l'inflation est identique à ce qu'elle a été, alors c'est suffisant pour qu'ils se sentent mieux convaincus de vouloir baisser les taux."

Le dollar australien était en baisse de 0,2 % à 0,6610 $US, après avoir bondi la semaine dernière en raison de la chute du dollar américain causée par le ralentissement du marché de l'emploi.