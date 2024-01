Le yen a chuté mardi après que la Banque du Japon (BOJ) a maintenu sa politique monétaire ultra-libre lors d'une décision très attendue, correspondant aux attentes du marché.

La monnaie japonaise était plus de 0,2% plus bas à 148,39 pour un dollar, dans le sillage de la décision qui a vu la BOJ maintenir son objectif de taux d'intérêt à court terme à -0,1% et l'objectif de rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans (JGB) autour de 0%.

Lors de la conclusion de sa réunion de deux jours mardi, la banque centrale a également

n'a apporté aucun changement

à ses orientations en matière de politique monétaire et a revu à la baisse ses prévisions de croissance des prix à la consommation de base pour l'année fiscale à venir, qui débutera en avril.

Par rapport à l'euro, le yen a reculé de 0,2 % à 161,49. La livre sterling a augmenté de 0,43 % à 188,56 yens.

"Avec la confirmation de la poursuite de l'assouplissement monétaire, (le dollar/yen) pourrait tester 150", a déclaré Hirofumi Suzuki, stratégiste en chef pour les devises chez SMBC à Tokyo, citant les écarts importants de taux d'intérêt entre le Japon et les États-Unis.

Les attentes selon lesquelles la BOJ pourrait abandonner progressivement sa politique de taux d'intérêt négatifs ce mois-ci ont été réduites à néant à la suite du tremblement de terre dévastateur du jour de l'An et des commentaires pessimistes du gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda.

"La plupart des analystes prévoient désormais que la BOJ mettra fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs lors de la réunion d'avril, après que les résultats des négociations salariales de Shunto seront connus", a déclaré Joy Yang, responsable de la recherche économique asiatique chez Point72.

"Bien que nous considérions toujours le mois d'avril comme la période la plus probable, le risque que la BOJ procède à la première hausse des taux d'intérêt plus tard qu'en avril s'est accru.

La Banque centrale européenne (BCE) se réunit également cette semaine, et l'on s'attend à ce que son taux de dépôt soit maintenu à son niveau actuel de 4,00 %.

Les responsables politiques de la BCE, y compris la présidente Christine Lagarde, se sont opposés aux attentes du marché concernant des réductions de taux anticipées.

Cela a quelque peu aidé l'euro, la monnaie unique ayant évolué de manière largement latérale au cours des dernières séances. Il était en dernier lieu 0,05% plus élevé à 1,0889 $.

AIDE DE LA CHINE

Un rapport selon lequel la Chine envisage un plan de sauvetage pour ses marchés boursiers en chute libre a aidé le yuan et le dollar australien, qui est souvent considéré comme un indicateur plus liquide de l'exposition à la Chine.

Les autorités chinoises envisagent un

ensemble de mesures

pour stabiliser le marché boursier, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le sujet.

Le yuan offshore était en dernière position en hausse de 0,2 % à 7,1820 pour un dollar. Sa contrepartie onshore a augmenté de plus de 0,1% à 7,1803 pour un dollar.

En Australie, l'Aussie a augmenté de plus de 0,4 % et était en dernier lieu en hausse de 0,29 % à 0,6589 $.

Le dollar néo-zélandais a gagné 0,17% à 0,6088 $, après être tombé à un plus bas de deux mois de 0,60625 $ plus tôt dans la session.

"Les nouvelles ont déclenché une hausse des indices de risque, y compris le dollar australien, le dollar néo-zélandais ...", a déclaré Christopher Wong, stratège en devises chez OCBC.

"Il reste à voir si ce ne sont que des paroles, mais si cela se matérialise tôt ou tard, alors les proxies du risque peuvent se négocier à la hausse.

Sur le marché plus large, le dollar s'est légèrement détendu, entraînant une hausse de 0,07 % de la livre sterling à 1,2720 $.

L'indice du dollar a baissé de 0,1 % à 103,30, tout en restant pas très loin d'un sommet de plus d'un mois de 103,69 atteint la semaine dernière, alors que les traders réduisent leurs attentes d'une réduction des taux par la Réserve fédérale en mars.

Les rendements des obligations du Trésor américain sont restés soutenus, le rendement à deux ans s'établissant à 4,3910 %. Le rendement de référence à 10 ans s'est également établi au-dessus de 4 %, à 4,1014 %.

"Nous pensons que le FOMC restera dans une position d'attente, non seulement en ce qui concerne le taux des fonds fédéraux lors de sa réunion de janvier, mais aussi en ce qui concerne ses orientations politiques", ont déclaré les économistes de Wells Fargo avant la réunion de la Fed de la semaine prochaine.

"Si les progrès réalisés en matière de réduction de l'inflation au cours des six derniers mois plaident en faveur d'une baisse prochaine des taux d'intérêt, les performances récentes de l'économie ne suggèrent pas un besoin imminent d'assouplissement.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a augmenté de 0,4 % pour atteindre 39 974 dollars, après avoir glissé sous le niveau de 40 000 dollars lors de la session précédente pour la première fois depuis le lancement de 11 fonds négociés en bourse de bitcoins au comptant le 11 janvier.