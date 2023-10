Le yen a bénéficié d'un soulagement bien nécessaire jeudi, alors que le dollar s'est stabilisé et que les rendements du Trésor américain se sont modérés après que les données économiques américaines mitigées de la nuit aient incité les investisseurs à réduire les paris sur une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale cette année.

L'indice du dollar, qui suit l'évolution du billet vert par rapport à six autres devises, s'est maintenu à des niveaux proches de ceux de la nuit, s'établissant à 106,55.

Le billet vert a abandonné quelques gains récents après que les emplois privés américains aient augmenté beaucoup moins que prévu en septembre, selon le rapport national sur l'emploi ADP mercredi, bien que les analystes aient dit que plus de preuves étaient nécessaires pour être sûr de la vitesse à laquelle le marché du travail se refroidit.

Les rendements des bons du Trésor américain à plus long terme se sont détendus de leur plus haut niveau depuis 16 ans après la publication de ces données et sont restés en baisse au cours de la journée en Asie.

"Il y a quelques indications que le marché du travail américain se refroidit davantage, mais il est encore trop tôt pour le dire, a déclaré Moh Siong Sim, stratège en devises à la Bank of Singapore, en mettant sous surveillance les chiffres de l'emploi non agricole de vendredi.

"Le tableau d'ensemble est que la croissance globale des États-Unis a ralenti, mais elle a ralenti plus lentement que prévu.

Le dollar/yen, qui a tendance à être sensible aux rendements américains, s'est échangé pour la dernière fois autour de 148,53, en baisse d'environ 0,4%.

Le yen a atteint 150,165 mardi, son niveau le plus bas depuis octobre 2022.

La forte reprise du yen après avoir franchi la ligne des 150 en début de semaine a suscité des spéculations selon lesquelles les autorités japonaises pourraient être intervenues pour soutenir la monnaie, mais les données du marché monétaire de la Banque du Japon ont montré mercredi que le Japon n'était très probablement pas intervenu.

Le ministre des finances, Shunichi Suzuki, a refusé mercredi de commenter une éventuelle intervention de Tokyo et a répété que les taux de change devaient évoluer de manière stable en fonction des fondamentaux.

Outre la baisse des rendements du Trésor américain, le yen a également été soutenu par la chute des prix du pétrole au cours de la nuit, a déclaré Kyle Rodda, analyste des marchés chez Capital.com, bien qu'il ait ajouté qu'il s'agissait probablement d'un "sursis à court terme".

Les prix du pétrole sont remontés jeudi après qu'un groupe de travail de l'OPEP+ ait maintenu les réductions de production de pétrole pour maintenir l'offre serrée, récupérant une partie des pertes importantes de la session précédente.

Le niveau de 150 "est évidemment la ligne dans le sable, et le ministère japonais des Finances fera de son mieux pour le défendre", mais toute intervention sur les devises aurait un effet très limité, a déclaré M. Rodda.

Ailleurs, l'euro était en hausse de 0,15 % à 1,05205 $, se maintenant au-dessus du nouveau plus bas de cette semaine de 1,0448 $.

Selon un sondage Reuters, l'opinion médiane de 20 analystes sur la baisse de l'euro ce mois-ci était de 1,04 dollar, un seul répondant estimant que la monnaie toucherait la parité.

La livre sterling s'est échangée pour la dernière fois à 1,2158 dollar, se stabilisant par rapport à son plus bas niveau de mercredi (1,20385 dollar).

Le dollar australien a atteint 0,63655 $, en hausse de plus de 0,6 %, tandis que le kiwi a augmenté d'environ 0,5 % à 0,59445 $ contre le billet vert.