* USD/JPY en baisse de 1 %, les traders soupçonnent une intervention

* Le GBP/USD augmente de 0,5 % pour atteindre son plus haut niveau depuis un an, l'EUR/GBP est à son plus bas niveau depuis deux ans.

* Le franc suisse se renforce face au dollar et à l'euro

* L'indice du dollar a baissé de 0,5 % pour atteindre son plus bas niveau en quatre mois.

* Le kiwi progresse de 0,6 % après les données sur l'inflation

SINGAPOUR/LONDRES, 17 juillet (Reuters) - Le yen a fortement progressé mercredi dans ce que les opérateurs soupçonnent d'être le résultat d'une nouvelle intervention des autorités japonaises pour soutenir la monnaie malmenée depuis ses plus bas niveaux de plusieurs décennies.

Le mouvement du yen a été le fait marquant d'une journée bien remplie sur les marchés des changes, où la livre a bondi après des données sur l'inflation britannique plus élevées que prévu et où le dollar a plongé dans tous les sens, l'indice du dollar tombant à son plus bas niveau depuis quatre mois.

Le dollar a perdu 1% par rapport au yen à 156,75, prolongeant sa chute soudaine peu après le début de la session de Londres, un mouvement que les traders ont attribué à l'intervention du Japon.

À un moment donné, le dollar a atteint 156,1 yens, après avoir atteint 161,96 yens, son plus haut niveau en 38 ans, au début du mois de juillet.

Le ministère japonais des finances n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Masato Kanda, le principal diplomate japonais en charge des devises, a déclaré qu'il devrait réagir si les spéculateurs provoquaient des mouvements excessifs et qu'il n'y avait pas de limite à la fréquence d'intervention des autorités, a rapporté Kyodo News.

Les données de la Banque du Japon indiquent que le Japon a acheté près de 6 000 milliards de yens par le biais d'interventions jeudi et vendredi derniers.

"Les évaluations actuelles sont toujours tendues et le yen est toujours sous-évalué, de sorte qu'un peu plus d'activisme sur les marchés des changes de la part du Japon est le moyen de corriger tout déséquilibre", a déclaré Geoff Yu, stratège macroéconomique principal chez BNY Mellon à Londres.

"Mais nous devons attendre une confirmation officielle.

Le yen a également enregistré des gains considérables par rapport à d'autres devises. L'euro était en baisse de 0,7 % à 171,34 yens, tandis que la livre sterling a chuté de 0,62 % à 204,2 yens.

INFLATION ET TAUX

Ailleurs, la livre sterling a augmenté de 0,5 % et a atteint son plus haut niveau en un an contre le dollar, à 1,3032 $, suite à des données montrant que l'inflation britannique a augmenté légèrement plus que prévu.

L'inflation globale s'est maintenue à 2% sur une base annuelle en juin contre les prévisions d'une augmentation de 1,9%, tandis que l'inflation des services, très surveillée, s'est élevée à 5,7%.

Cela a incité les opérateurs à réduire leurs paris sur une baisse des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre en août.

"Les bons chiffres de l'inflation des services d'aujourd'hui suggèrent que la décision à venir sera serrée", ont déclaré les analystes de Nomura. "Beaucoup dépendra maintenant du rapport sur le marché du travail de demain, et plus particulièrement de la croissance des salaires.

La livre s'est également renforcée pour atteindre un sommet de près de deux ans face à l'euro, qui a chuté de 0,18 % pour atteindre 83,85 pence, son plus bas niveau depuis août 2022.

La volatilité s'est également manifestée ailleurs. Le franc suisse s'est renforcé, la monnaie refuge à faible rendement pouvant être prise dans les ruines impliquant le yen, qui a des propriétés similaires.

Le dollar a perdu 0,66 % par rapport au franc, à 0,8877, tandis que l'euro a reculé de 0,4 %, à 0,9706.

L'euro s'est toutefois renforcé par rapport au dollar et a progressé de 0,3 % à 1,0933 dollar, son plus haut niveau en quatre mois, tandis que le dollar australien a gagné 0,15 % à 0,6747 dollar.

L'indice du dollar, qui suit l'évolution du dollar par rapport à six autres monnaies, a baissé de 0,46 % à 103,75.

Les signes de ralentissement de l'inflation aux États-Unis, qui renforcent la confiance des investisseurs dans l'imminence d'une baisse des taux, ont pesé sur le dollar au sens large.

Les investisseurs ont pleinement intégré une baisse des taux de la Fed en septembre et s'attendent à un assouplissement de plus de 60 points de base d'ici la fin de l'année.

Bien que les données de mardi sur les ventes au détail aux États-Unis aient montré la résistance des consommateurs et renforcé les perspectives de croissance pour le deuxième trimestre, elles n'ont pas réussi à modifier l'opinion du marché.

Le dollar néo-zélandais était en hausse de 0,64 % à 0,6087 $, aidé par les données de mercredi qui ont montré que l'inflation intérieure est restée élevée au deuxième trimestre, même si le chiffre principal a manqué les attentes.

Cependant, les marchés s'en tiennent aux paris de trois réductions de taux de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande cette année.