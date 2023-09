Le yen s'est renforcé lundi suite aux commentaires du gouverneur de la Banque du Japon (BOJ), Kazuo Ueda, qui a alimenté les espoirs que le Japon pourrait bientôt annoncer une nouvelle ère loin des taux négatifs, tandis que le dollar était en retrait avant les chiffres de l'inflation américaine de cette semaine.

La monnaie japonaise a augmenté de près de 0,8 % à un moment donné pour atteindre un sommet de 146,66 pour un dollar au début des échanges asiatiques, stimulée par les commentaires de fin de semaine de M. Ueda selon lesquels la banque centrale pourrait mettre fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs lorsque l'objectif d'une inflation de 2 % sera en vue.

Ueda a déclaré au journal Yomiuri dans une interview que la BOJ pourrait avoir suffisamment de données d'ici la fin de l'année pour déterminer si elle peut mettre fin aux taux négatifs.

Le yen a subi d'énormes pressions par rapport au dollar en raison des écarts croissants de taux d'intérêt avec les États-Unis, depuis que la Réserve fédérale a entamé son cycle agressif de relèvement des taux l'année dernière, tandis que la Banque centrale du Japon reste une exception dovish.

"Ueda est en train de jeter les bases d'une sortie des taux d'intérêt négatifs, et il s'y prend longtemps à l'avance", a déclaré Matt Simpson, analyste principal de marché chez City Index.

Ailleurs, le billet vert a légèrement baissé, s'éloignant de ses plus hauts de trois mois atteints contre l'euro et la livre sterling la semaine dernière.

L'euro a augmenté de 0,13 % pour atteindre 1,0714 $, après avoir terminé la journée de vendredi avec une série de huit semaines de pertes. La livre sterling a progressé de 0,16 % à 1,2486 dollar.

L'indice du dollar, qui a terminé la semaine dernière avec huit semaines consécutives de gains, sa plus longue série depuis 2014, a légèrement diminué à 104,84.

Les données sur l'inflation américaine pour le mois d'août sont attendues mercredi, les traders cherchant à savoir si la plus grande économie du monde est en effet sur la voie d'un "atterrissage en douceur", et si la Fed a encore du chemin à faire pour augmenter les taux d'intérêt.

Le dollar, ainsi que les rendements du Trésor américain, ont bondi la semaine dernière après une série de données économiques résistantes qui ont renforcé les paris selon lesquels de nouvelles hausses de taux de la Fed pourraient se profiler à l'horizon.

"L'économie mondiale dans son ensemble n'est pas florissante, mais elle n'est pas non plus au bord de la récession, et les États-Unis semblent s'en sortir le mieux parmi les principales économies", a déclaré Alvin Tan, responsable de la stratégie de change pour l'Asie chez RBC Capital Markets.

"L'environnement macroéconomique ne se prête pas à une caractérisation facile, car il n'y a ni risque de hausse ni risque de baisse. Ou peut-être cela correspond-il aux trajectoires économiques divergentes des États-Unis par rapport au reste du monde, ce que l'on appelle le mantra de l'"exceptionnalisme américain".

CHANGEMENT DE CAP ?

En Asie, les prix à la consommation en Chine sont redevenus positifs en août, tandis que la baisse des prix à la production s'est ralentie, selon les données publiées au cours du week-end, ce qui indique un relâchement des pressions déflationnistes et des signes de stabilisation de l'économie.

L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,1 % en août par rapport à l'année précédente, plus lentement que l'estimation médiane d'une augmentation de 0,2 % dans un sondage Reuters, tandis que l'indice des prix à la production (IPP) a chuté de 3,0 % par rapport à l'année précédente, conformément aux attentes.

"Historiquement, nous ne voyons pas l'inflation chinoise imprimer des chiffres négatifs pendant très longtemps, bien que je pensais que nous pourrions au moins obtenir quelques chiffres déflationnistes de plus que le seul servi", a déclaré Simpson de City Index.

Le yuan offshore a gagné environ 0,1% à 7,3587 pour un dollar, bien qu'il ne soit pas loin de son plus bas niveau de 10 mois de vendredi, à 7,3678 pour un dollar, alors que le sentiment sur la reprise économique chancelante de la Chine reste fragile.

Le dollar australien, souvent utilisé comme un substitut liquide au yuan, a augmenté de 0,29% à 0,6397 $, tandis que le dollar néo-zélandais a augmenté de 0,28% à 0,5900 $.