Le yen a cédé du terrain dans les premiers échanges jeudi, inversant la direction après une hausse soudaine contre le dollar dans la nuit, que les traders et les analystes ont rapidement attribuée à une intervention des autorités japonaises.

Le dollar était en hausse de 0,9% à 155,98 yens à 01h00 GMT, retraçant environ la moitié de sa hausse de mercredi d'environ 157,55 à exactement 153 sur une période d'environ 30 minutes.

Le mouvement brusque de la nuit a eu lieu dans une période calme pour les marchés après la fermeture de Wall Street et quelques heures après que la Réserve fédérale ait conclu sa réunion de politique, avec le président Jerome Powell réitérant que l'inflation stagnante signifiait que les réductions de taux d'intérêt pourraient être un temps à venir.

Contacté par Reuters, le vice-ministre japonais des finances pour les affaires internationales, Masato Kanda, qui supervise la politique monétaire, a déclaré qu'il n'avait pas de commentaire à faire sur une éventuelle intervention du Japon sur le marché.

"Les marchés ont été pris au dépourvu parce que, de toute évidence, cela s'est produit pendant la session américaine et semblait coïncider avec le FOMC pour tirer parti d'un dollar plus faible", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés financiers chez Capital.com à Melbourne.

L'élément "attaque furtive" est en fait le MOF (ministère japonais des finances) qui cherche à punir les spéculateurs et à envoyer un avertissement sur la vente à découvert du yen.

Le dollar reste en hausse de plus de 10 % par rapport au yen cette année, alors que les traders repoussent les attentes concernant la date de la première baisse des taux de la Fed, tandis que la Banque du Japon a indiqué qu'elle ralentirait le resserrement de sa politique après avoir relevé ses taux pour la première fois depuis 2007 en mars.

L'écart entre les rendements des obligations d'État à long terme dans les deux pays est de 376 points de base. Cela a contribué à porter le dollar à un sommet de 34 ans, à 160,245 yens, lundi, et a également déclenché un renversement brutal qui, selon les données officielles, était dû à une intervention japonaise d'un montant total d'environ 35 milliards de dollars.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie par rapport au yen, à l'euro et à quatre autres devises majeures, a augmenté de 0,07 % à 105,78 jeudi, après un recul de 0,56 % mercredi par rapport à des sommets de près de six mois.

L'euro a peu changé à 1,071025 $, après avoir augmenté de 0,45% lors de la session précédente.

La livre sterling est restée stable à 1,2530 $, après une hausse de 0,28 % la veille.

Le dollar était déjà en retrait avant la hausse du yen, après que le président de la Fed, M. Powell, a réitéré le parti pris de la banque centrale pour une politique d'assouplissement - même si le calendrier a été retardé - tout en ne donnant aucun signe que d'autres hausses de taux sont envisagées.

"Les marchés financiers ont poussé un soupir de soulagement collectif après que la Fed s'est abstenue d'accroître son discours hawkish", a déclaré Jack Mclntyre, gestionnaire de portefeuille pour les titres à revenu fixe mondiaux et les stratégies connexes chez Brandywine Global.

Considérez ces perspectives comme "élevées pour plus longtemps" plutôt que "plus élevées pour plus longtemps". Cette dernière implique des hausses de taux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui."