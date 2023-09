Le yen a chuté vendredi après que la Banque du Japon (BOJ) a maintenu sa politique monétaire ultra-libre lors d'une décision de taux très attendue, tandis que le dollar s'est maintenu près d'un pic de six mois en raison de la perspective de taux américains plus élevés à long terme.

La monnaie japonaise a chuté de 0,4 % par rapport au dollar après que la Banque du Japon a maintenu ses taux ultra-bas et ses orientations dovish sur la politique monétaire future, même si le gouverneur Kazuo Ueda avait déclaré au début du mois que la banque centrale pourrait disposer de suffisamment de données d'ici la fin de l'année pour déterminer si elle peut mettre un terme aux taux négatifs.

Le yen s'est acheté pour la dernière fois 148,09 pour un dollar américain.

Par rapport à l'euro, le yen a perdu plus de 0,2 % et s'est établi à 157,76.

La livre sterling a également gagné 0,3 % par rapport à la devise japonaise pour s'échanger à 181,80 yens.

"Je pense que la décision elle-même n'est pas une surprise", a déclaré Moh Siong Sim, stratège en matière de devises à la Bank of Singapore.

"Je pense que les gens s'attendaient à ce que la BOJ laisse sa politique inchangée, mais peut-être en modifiant un peu la formulation pour supprimer la position accommodante.

Plus tôt dans la journée de vendredi, les données ont montré que l'inflation de base au Japon était stable en août et restait au-dessus de l'objectif de 2% de la banque centrale pour un 17ème mois consécutif.

Le yen est tombé à son plus bas niveau depuis 10 mois lors de la session précédente, en raison de l'augmentation des rendements du Trésor américain, après que la Réserve fédérale américaine ait marqué une pause mercredi, ce qui a provoqué une chute des obligations.

Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré vendredi qu'il n'excluait aucune option sur les devises, mettant en garde contre une vente de yens qui nuirait à l'économie dépendante du commerce.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans, que la paire dollar/yen a tendance à suivre, a atteint 4,5040 % vendredi, son plus haut niveau depuis 2007, tandis que le rendement du Trésor à deux ans était à 5,1395 %, après avoir atteint 5,2020 % jeudi, son plus haut niveau depuis 17 ans.

Le dollar américain a suivi la hausse des rendements du Trésor et contre un panier de devises, le billet vert a gagné 0,1% à 105,50, non loin du plus haut de six mois de la session précédente de 105,74.

L'Aussie a gagné 0,1% à 0,6423$, bien qu'il se dirigeait vers une perte hebdomadaire.

Le dollar néo-zélandais a progressé de 0,08% à 0,5936$ et visait un gain hebdomadaire de plus de 0,5%.

Bien que la Fed ait maintenu les taux d'intérêt stables cette semaine, elle a signalé la possibilité d'une nouvelle hausse cette année, les taux devant être maintenus nettement plus serrés jusqu'en 2024 que ce qui était prévu précédemment.

"Nous apprécions le dollar américain dans ce contexte", a déclaré Ray Sharma-Ong, directeur des investissements pour les solutions multi-actifs chez abrdn.

"Le dollar américain se portera bien, soutenu par la prudence de la Fed, la réduction du nombre prévu de baisses de taux que la Fed effectuera en 2024, la résilience de la croissance américaine et nos prévisions de ralentissement de la croissance dans la zone euro par rapport aux États-Unis."

L'euro a baissé de 0,11 % à 1,0650 $, après être tombé à 1,0617 $, son plus bas niveau en six mois, lors de la séance précédente.

La livre sterling était en baisse de 0,14 % à 1,22775 $, après être tombée à un plus bas de six mois à 1,22305 $ jeudi, après que la Banque d'Angleterre (BoE) ait interrompu sa longue série d'augmentations de taux d'intérêt un jour après que le rythme rapide de la croissance des prix en Grande-Bretagne ait ralenti de manière inattendue.

C'est la première fois depuis décembre 2021 que la BoE n'a pas augmenté les coûts d'emprunt et les traders ont revu à la baisse leurs attentes de nouvelles augmentations de taux par la banque centrale.

"Avec une inflation apparemment en baisse mais toujours très élevée, et une croissance presque stagnante, les marchés allaient probablement trouver que toute décision était en deçà de ce qui était nécessaire, à moins que la banque ne soit décisive dans sa position hawkish, délivrant une hausse et garantissant d'autres à venir", a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.