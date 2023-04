New York (awp/afp) - Le yen est tombé mercredi à son plus bas niveau depuis six mois face à l'euro, étouffé par le raffermissement des taux obligataires occidentaux et la perspective d'un statu quo monétaire malgré l'arrivée d'un nouveau gouverneur à la tête de la Banque du Japon (BoJ).

Vers 20H25 GMT, la devise nippone cédait 0,29% face à la monnaie unique, à 147,59 yens pour un euro. Plus tôt, elle était descendue jusqu'à 147,86 yens, pour la première fois depuis octobre.

La monnaie japonaise abandonnait aussi 1,33% au billet vert, à 134,75 yens pour un dollar. Elle a même reculé jusqu'à 135,13 yens, un plancher de plus d'un mois.

Alors que le rendement des emprunts d'Etat japonais à 10 ans reste artificiellement bloqué sous 0,50% par des interventions de la BoJ, les taux obligataires allemand, américain ou britannique se sont encore tendus mercredi.

"Le différentiel de taux d'intérêt est tellement favorable à l'étranger qu'il est toujours censé pour les Japonais d'investir dans d'autres pays", ce qui plombe le yen, a commenté Christopher Vecchio, de Tastylive.

La remontée des taux obligataires occidentaux tient notamment à l'impression des cambistes que les effets de la crise bancaire vont finalement être limités pour l'économie.

Dans le même temps, la persistance de l'inflation à un niveau bien supérieur aux objectifs incite les banques centrales à militer pour de nouvelles hausses de taux, ce qui joue pour les rendements obligataires de ces pays.

Par ailleurs, le nouveau gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, en poste depuis quelques jours seulement, a indiqué mardi, lors d'une audition devant le Parlement, qu'il ne voyait pas de raison de revenir sur la politique monétaire ultra-accommodante, en vigueur depuis dix ans.

Des déclarations interprétées comme présageant d'un statu quo monétaire lors de la prochaine réunion de la BoJ, la semaine prochaine, et au-delà.

"L'inflation au Japon reste assez modérée par rapport au reste du monde" (3,1% sur un an hors produits frais en février), rappelle Christopher Vecchio, qui souligne, par ailleurs, que la hausse des prix ralentit en Occident, ce qui n'incite pas les autorités monétaires japonaises à intervenir.

Cours de mercredi Cours de mardi 20H25 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0953 1,0972 EUR/JPY 147,59 147,16 EUR/CHF 0,9832 0,9833 EUR/GBP 0,8807 0,8831 USD/JPY 134,75 134,12 USD/CHF 0,8978 0,8963 GBP/USD 1,2436 1,2425

afp/rp