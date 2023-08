Le yen a glissé lundi à son plus bas niveau de l'année face au dollar, dépassant le niveau clé de 145 avant de regagner un peu de terrain, alors que les opérateurs recherchaient avec prudence des indices sur une éventuelle intervention, tandis que le dollar s'est apprécié à un sommet de plus d'un mois.

Le yen japonais s'est affaibli jusqu'à 145,22 pour un dollar au début des heures asiatiques, son niveau le plus bas depuis le 10 novembre, avant de revenir rapidement en arrière dans un début de semaine volatile. Il a atteint en dernier lieu 144,92, en hausse de 0,03%.

Les faibles rendements du Japon ont fait de la monnaie une cible facile pour les vendeurs à découvert et les opérations de financement, l'écart croissant entre les taux d'intérêt du Japon et des États-Unis conduisant à une faiblesse persistante du yen.

Le Japon est intervenu sur les marchés des devises en septembre dernier lorsque le dollar a dépassé les 145 yens, ce qui a incité le ministère des finances à acheter du yen et à ramener la paire à environ 140 yens. Le yen est en baisse de près de 10 % par rapport au dollar sur l'année.

"L'absence d'intervention verbale jusqu'à présent suggère que le niveau de patience des autorités japonaises a peut-être augmenté après la dernière modification de la politique monétaire et les tendances à la désinflation aux États-Unis", a déclaré Charu Chanana, stratège de marché chez Saxo Markets.

"Cependant, les traders sont potentiellement prudents par rapport à la barre des 145 et des prises de bénéfices sont possibles, ce qui suggère que le mouvement au-dessus de 145 restera probablement un mouvement lent."

Alors que le yen oscille à nouveau autour de ce niveau, les traders s'attendent à ce que les autorités japonaises commencent à mettre en garde contre toute intervention, comme elles l'ont fait en juin.

"Nous pensons que le MOF commencera à repousser les limites de la fourchette 145-148, a déclaré Joey Chew, responsable de la recherche sur les devises en Asie chez HSBC. "Mais si ce n'est pas le cas, les positions courtes sur le yen seront probablement reconstituées.

Les investisseurs détiennent actuellement une position courte sur le yen d'une valeur de 7,25 milliards de dollars, soit une baisse de 30 % par rapport au sommet de 14 mois atteint le mois dernier.

Les analystes ont déclaré que les données sur le PIB et l'IPC au Japon, qui doivent être publiées cette semaine, seront probablement déterminantes, de même que les données sur les ventes au détail aux États-Unis, qui pourraient continuer à faire grimper les rendements des bons du Trésor.

Les rendements des bons du Trésor ont été élevés et ont reçu un nouveau coup de pouce vendredi après que les données aient montré que les prix à la production aux États-Unis ont augmenté légèrement en juillet, plus que prévu, alors que le coût des services a rebondi au rythme le plus rapide depuis près d'un an.

Ces données font suite à l'annonce, jeudi, d'une hausse modérée des prix à la consommation en juillet. Les données de l'IPP ont jeté un doute sur la question de savoir si la Réserve fédérale a terminé son cycle de hausse des taux.

Les marchés anticipent près de 89 % de chances que la Réserve fédérale ne modifie pas ses taux d'intérêt lors de sa réunion du mois prochain, selon l'outil FedWatch du CME, et les opérateurs ne prévoient pas d'autres hausses pour le reste de l'année.

Les responsables de la banque centrale ont toutefois affirmé qu'il était trop tôt pour se prononcer.

Les analystes d'ANZ ont déclaré que la résistance du consommateur américain sera sous les projecteurs avec la publication des données sur les ventes au détail de juillet, la hausse des prix des carburants et le resserrement des conditions de crédit devant avoir un effet négatif.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, a augmenté de 0,097 % pour atteindre 102,95, après avoir touché un sommet de plus d'un mois de 103,02.

L'euro a baissé de 0,12 % à 1,0931 $, tandis que la livre sterling a perdu 0,15 % à 1,2675 $.

Le dollar australien a baissé de 0,42% à 0,6470 $, tandis que le kiwi a glissé de 0,36% à 0,5963 $. Les deux monnaies des Antipodes ont chuté à leur plus bas niveau depuis novembre plus tôt dans la session. Les devises ont été affaiblies par des données décevantes sur le commerce et l'inflation en Chine, le plus grand acheteur de leurs exportations de ressources.

Alors que le sentiment à l'égard de la Chine est en baisse, les données chinoises à haute fréquence de cette semaine pourraient n'avoir besoin que d'un petit battement pour provoquer une forte réaction à la hausse dans les indices chinois, a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.