Le yen est resté ferme mardi, mais est resté vulnérable à une nouvelle baisse, les marchés étant en alerte pour des signes d'intervention, tandis que le dollar australien a chuté après que la banque centrale du pays a choisi de ne pas modifier ses taux d'intérêt.

La Reserve Bank of Australia (RBA) a maintenu ses taux d'intérêt à 4,10 %, expliquant qu'elle souhaitait disposer de plus de temps pour évaluer l'impact des hausses passées, mais a averti qu'un nouveau resserrement pourrait être nécessaire pour juguler l'inflation.

Sur les marchés des devises, les investisseurs sont restés attentifs à une éventuelle intervention des autorités japonaises pour enrayer les pertes du yen.

Le yen a atteint 144,64 pour un dollar dans les heures asiatiques, mais est resté proche du plus bas de huit mois de la semaine dernière, à 145,07 pour un dollar, qui a incité le ministre des finances Shunichi Suzuki à mettre en garde contre les ventes excessives de yens.

Plus tôt dans la journée de mardi, le principal diplomate financier japonais, Masato Kanda, a déclaré que les fonctionnaires étaient en contact étroit avec la secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, et d'autres autorités étrangères, presque tous les jours, sur les devises et les marchés financiers en général.

"Cela envoie des signaux indiquant qu'une intervention coordonnée pourrait avoir lieu alors que le yen continue d'osciller au-dessus de 144 pour un dollar", a déclaré Charu Chanana, stratège de marché chez Saxo Markets.

"Une intervention coordonnée a généralement un impact plus durable sur le yen qu'une intervention unilatérale.

Le Japon a acheté des yens en septembre, pour la première fois depuis 1998, alors que la promesse de la Banque du Japon de maintenir une politique ultra-libre aussi longtemps que nécessaire a fait chuter le yen jusqu'à 145 pour un dollar. Elle est à nouveau intervenue en octobre, après que le yen a plongé à 151,94, son niveau le plus bas depuis 32 ans.

Le dollar australien a reculé de 0,3 % à 0,6654 $ après la décision de la RBA, annulant ses gains du début de la matinée.

"La main ferme de la RBA n'est probablement qu'une blessure superficielle pour l'Aussie, étant donné qu'elle avait été prévue à 60% et qu'il n'y a pas eu de grands changements rhétoriques dans la déclaration", a déclaré Sean Callow, stratège principal en matière de devises chez Westpac.

Les marchés avaient penché pour un résultat stable étant donné que l'inflation avait diminué un peu plus que prévu en mai, alors que les économistes étaient divisés sur le résultat, 16 des 31 sondés par Reuters s'attendant à une augmentation et les autres prévoyant que la banque ne bougerait pas.

Depuis la pause surprise d'avril et les hausses ultérieures de mai et juin, les économistes ont été majoritairement divisés ces derniers mois sur la prochaine décision de la RBA.

Par rapport à un panier de devises, le dollar a augmenté de 0,097 % à 103,05 après que les données de la nuit aient montré que l'industrie manufacturière américaine s'est encore effondrée en juin, atteignant des niveaux jamais vus auparavant lorsque le pays était ébranlé par la vague initiale de la pandémie de COVID-19.

"Nous nous attendons à ce que l'économie américaine soit confrontée à une récession à partir du troisième trimestre de l'année 23", a déclaré Kristina Clifton, stratège principal en matière de devises à la Commonwealth Bank of Australia, ajoutant qu'il s'agirait probablement d'une journée calme pour le marché des devises, aucune donnée importante n'étant publiée et aucun discours de la banque centrale n'étant prévu. Les marchés américains sont fermés pour la fête de l'indépendance du 4 juillet.

Cette semaine, les investisseurs se concentreront sur les données relatives à la masse salariale non agricole ainsi que sur le rapport sur l'emploi afin d'obtenir davantage d'indices sur le marché de l'emploi aux États-Unis. Le compte-rendu de la réunion de juin de la Réserve fédérale américaine devrait également être publié mercredi.

Les marchés évaluent à près de 87 % la probabilité d'une hausse de 25 points de base lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale à la fin du mois, selon l'outil FedWatch du CME.

L'euro était en baisse de 0,13 % à 1,0897 $, tandis que la livre sterling était à 1,2685 $, en baisse de 0,05 % sur la journée. Le dollar néo-zélandais a baissé de 0,15 % à 0,614 $.