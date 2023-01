Le yen est perché près de son plus haut niveau sur 7 mois en raison de l'imminence de la BOJ

L'euro a atteint lundi son plus haut niveau depuis neuf mois à 1,0874 $, mais il traînait dernièrement autour de 1,0830 $.

Le yen a atteint un sommet de 127,22 par dollar pendant les heures d'ouverture de l'Asie lundi, avant de se détendre un peu pendant une session américaine pauvre en vacances pour se situer autour de 128,40.

Les spéculations vont bon train concernant un changement ou la fin du contrôle de la courbe des taux japonais, étant donné que le marché a poussé les taux à 10 ans au-dessus d'un plafond fixé par la Banque du Japon (BOJ) de 0,5 % vendredi et lundi et que le montant des achats d'obligations pour le défendre commence à sembler insoutenable.

Un rapport publié dans un journal la semaine dernière a également alimenté l'attente d'un changement, de sorte que les traders sont à l'affût d'une forte réaction même si la BOJ ne fait aucun geste. Le yen a augmenté de 3 % par rapport au dollar la semaine dernière, et la volatilité implicite à une semaine du dollar/yen est à son plus haut niveau depuis mars 2020.

"Le marché a couru assez fort avec cette histoire et cherche un suivi", a déclaré Tony Sycamore, analyste chez le courtier IG Markets.

Il voit trois possibilités principales : aucun changement de politique, une mise au point similaire à un mouvement en décembre pour élargir la bande cible du rendement à 10 ans, et l'abandon total du contrôle de la courbe des taux, cette dernière étant susceptible d'entraîner la réaction la plus extrême du marché.

"Le yen exploserait à la hausse, les rendements des obligations d'État japonaises exploseraient à la hausse et les rendements mondiaux augmenteraient", a-t-il déclaré.

Entre-temps, les échanges de devises pourraient être guidés par les données économiques chinoises attendues vers 0200 GMT, qui devraient être faibles, les données britanniques sur le travail, les résultats américains et les chiffres de l'inflation canadienne.

Le Dollar Index américain a rebondi d'un plus bas de sept mois de 101,77 atteint il y a un jour et s'est maintenu à 102,28. La livre sterling a atteint son plus haut niveau depuis la mi-décembre à 1,2288 $ et s'est maintenue à 1,2199 $.

La croissance annuelle du produit intérieur brut chinois pour le quatrième trimestre ne devrait être que de 1,8 %, de sorte que toute surprise à la hausse pourrait apporter un soutien aux devises exposées au commerce, comme l'Aussie.

Le dollar australien a atteint un sommet de cinq mois juste au-dessus de 0,70 $ lundi et était dernièrement ferme à 0,6972 $. Le dollar néo-zélandais s'est maintenu à 0,6394 $. [AUD/]