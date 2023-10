Le yen a bénéficié d'un soulagement bien nécessaire alors que le dollar et les rendements du Trésor américain se sont tous deux stabilisés à un niveau légèrement inférieur jeudi, après que les données économiques américaines mitigées de la nuit aient amené les marchés à réduire les chances de la Réserve fédérale de relever les taux d'intérêt cette année encore.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à six autres devises, s'est maintenu près des niveaux de la nuit à 106,78.

Le billet vert a abandonné une partie de ses gains récents après que les emplois privés américains aient augmenté beaucoup moins que prévu en septembre, selon le rapport national sur l'emploi ADP mercredi, bien que cela exagère très probablement le rythme du ralentissement du marché du travail.

Les rendements des bons du Trésor américain à plus long terme se sont éloignés de leurs plus hauts niveaux depuis 16 ans après la publication de ces données et sont restés en deçà de leurs plus hauts niveaux récents dans la matinée asiatique.

Pendant ce temps, l'indice des directeurs d'achats non manufacturiers (PMI) de l'Institute for Supply Management (ISM) a baissé de 0,9 point à 53,6, mais est resté au-dessus de la barre des 50, qui sépare l'expansion mensuelle de la contraction.

"Bien que l'économie américaine semble toujours résiliente et sans doute trop forte, l'ISM Services PMI fournit au moins un point de données qui suggère que l'activité économique ne décolle pas à nouveau", a déclaré Kyle Rodda, analyste des marchés chez Capital.com, dans une note.

Le yen, qui a tendance à être sensible aux rendements américains, s'est échangé pour la dernière fois autour de 148,85 yens, en baisse de près de 0,2 % par rapport aux niveaux de fin d'après-midi aux États-Unis et par rapport au plus bas de mardi de 150,165.

Des questions sur une éventuelle intervention des autorités japonaises ont été soulevées après que le yen se soit renforcé de 2 % suite au franchissement de la ligne des 150, mais les données du marché monétaire de la Banque du Japon ont montré mercredi que le Japon n'était probablement pas intervenu sur le marché des devises le jour précédent.

Ailleurs, l'euro est resté pratiquement stable à 1,0512 $, se maintenant au-dessus du nouveau plus bas de cette semaine de 1,0448 $.

Selon un sondage Reuters, l'opinion médiane de 20 analystes sur la baisse de l'euro ce mois-ci était de 1,04 $, un seul répondant ayant déclaré que la monnaie toucherait la parité. Aucun prévisionniste n'a annoncé la parité dans ses prévisions.

La livre sterling s'est échangée à 1,2139 dollar, après avoir atteint mercredi son plus bas niveau à 1,20385 dollar.