Le yen et le franc suisse profitent du regain d'anxiété

Le dollar néo-zélandais a chuté de 0,7 % à 0,6972 USD après que le pays exempt de virus a découvert un foyer de COVID-19 pour la première fois depuis février. La nouvelle est tombée un jour avant que la banque centrale du pays, la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), ne devienne la première parmi les pays développés à relever ses taux d'intérêt depuis la pandémie, alors que son économie est en plein essor. Alors que les analystes s'attendent toujours à ce que la RBNZ procède à une hausse des taux de 25 points de base mercredi, les swaps indexés au jour le jour de la devise ont montré que les probabilités implicites d'une hausse des taux sont tombées en dessous de 90 %, alors qu'elles dépassaient 100 % avant la nouvelle.

Le dollar australien a perdu 0,4 % à 0,7308 USD après que le procès-verbal de la dernière réunion de politique monétaire de la banque centrale australienne ait été perçu comme plus dovish que certains ne l'avaient prévu. Le procès-verbal a montré que la Reserve Bank of Australia (RBA), qui a surpris les marchés en s'en tenant à son plan de commencer à réduire ses achats d'obligations, serait prête à prendre des mesures politiques, si les blocages dus au coronavirus à travers le pays menaçaient un recul économique plus profond. "Le procès-verbal semble être conforme à ce que le gouverneur (Philip) Lowe a dit précédemment, mais les marchés ont peut-être réagi aux titres indiquant que les perspectives sont très incertaines", a déclaré Teppei Ino, analyste principal des devises à la MUFG Bank.

Le sentiment d'aversion au risque a également augmenté alors que les faibles données économiques des États-Unis et de la Chine au cours des derniers jours ont alimenté les inquiétudes quant à la propagation de la variante Delta qui pourrait conduire à une reprise mondiale plus lente.

Le baromètre de l'activité manufacturière de la Réserve fédérale de New York, publié lundi, a baissé plus que prévu en août, tandis que l'enquête de l'Université du Michigan, publiée vendredi, montre que le moral des consommateurs américains a fortement baissé début août pour atteindre son plus bas niveau en dix ans.

En Chine, les données publiées lundi ont montré que les ventes au détail, la production industrielle et les investissements en actifs fixes de juillet ont tous été plus faibles que prévu, la dernière épidémie de COVID-19 ayant pesé sur la deuxième plus grande économie du monde.

"La faiblesse des données américaines pourrait bien s'avérer transitoire, mais à l'heure actuelle, les gens deviennent plus prudents et sont donc susceptibles de réduire le risque de leurs positions, plutôt que de prendre davantage de risques", a déclaré Kazushige Kaida, responsable des ventes de devises à la succursale de Tokyo de la State Street Bank.

Les investisseurs cherchant à réduire les risques, les monnaies dites "refuges", telles que le yen et le franc suisse, ont été stimulées.

Le yen est remonté à environ 109,28 JPY par USD, conservant les gains d'environ 1 % réalisés au cours des deux dernières sessions jusqu'à lundi.

Par rapport à l'euro, le yen s'est établi à 128,62 JPY, après avoir atteint lundi un sommet de près de cinq mois à 128,50 JPY.

Le franc suisse a également maintenu ses derniers gains à 0,9133 CHF par USD. Face à la monnaie unique, il s'est établi à 1,0745 CHF pour 1 EUR, restant proche de son plus haut niveau de neuf mois de 1,0720 CHF atteint au début du mois.

Le dollar américain, qui est aussi souvent considéré comme la monnaie refuge par excellence, s'est maintenu face à de nombreux autres rivaux, dont l'euro et la plupart des autres devises.

L'euro s'est légèrement détendu à 1,1785 USD, perdant de la vigueur après avoir atteint un sommet d'une semaine à 1,18045 USD vendredi.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin se négocie 46 449 USD, non loin du sommet de trois mois atteint samedi, à 48 190 USD. L'éther s'est établi à 3 195 USD.