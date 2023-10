Le yen était à peine plus fort que 150 pour un dollar mercredi, après qu'une hausse inattendue mais de courte durée au cours de la session précédente ait alimenté la spéculation selon laquelle les autorités japonaises auraient pu intervenir pour soutenir la monnaie.

La monnaie japonaise était légèrement plus faible à 149,16 pour un dollar dans les échanges asiatiques, après avoir bondi de près de 2% à un moment donné mardi à 147,30. Le pic est survenu après une chute à 150,165 pour un dollar, son niveau le plus bas depuis octobre 2022.

"Leur intervention serait parfaitement cohérente avec les récents avertissements des hauts fonctionnaires et leur comportement passé", a déclaré James Malcolm, responsable de la stratégie de change chez UBS.

"Les autorités pourraient ne pas être en mesure d'inverser immédiatement la tendance sur les marchés des changes. Toutefois, une intervention massive sur le marché constitue un signal fort et permet de gagner du temps pour que d'autres éléments se mettent en place et contribuent, le moment venu, au débouclage des positions".

L'année dernière, les autorités japonaises sont intervenues pour soutenir le yen pour la première fois depuis 1998.

D'autres devises ont également chuté face au yen mardi, l'euro perdant plus de 1,5 % pour atteindre un niveau plancher de 154,39 yens. Il a depuis récupéré une partie de ces pertes et a acheté 156,14 yens pour la dernière fois.

La livre sterling s'est maintenue à 180,16 yens, après être tombée à 179,44 yens, son plus bas niveau depuis plus de deux mois, lors de la séance précédente.

Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré mercredi que les autorités prendraient des mesures appropriées contre les mouvements excessifs du yen "sans exclure aucune option".

Masato Kanda, le principal diplomate japonais chargé des questions monétaires, a également déclaré le même jour qu'il ne ferait aucun commentaire sur une éventuelle intervention de Tokyo sur le marché des taux de change au cours de la nuit, bien qu'il ait affirmé que "nous n'avons pris que des mesures qui ont été comprises par les autorités américaines".

Le mois dernier, Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain, a déclaré que la question de savoir si Washington ferait preuve de compréhension à l'égard d'une nouvelle intervention du Japon pour acheter des yens "dépendait des détails" de la situation.

Étant donné qu'une intervention consiste essentiellement à "gagner du temps", je pense que le ministère des finances attend le moment le plus critique", a déclaré Norihiro Yamaguchi, économiste principal spécialiste du Japon chez Oxford Economics, qui ne pense pas que la décision de mardi soit due à une intervention.

PUISSANCE DU DOLLAR

Sur le marché des devises, le dollar est resté sur le devant de la scène suite à la publication mardi de données encourageantes montrant que les offres d'emploi aux États-Unis ont augmenté de manière inattendue en août, dans le cadre d'une augmentation de la demande de travailleurs dans le secteur des services professionnels et des services aux entreprises.

Le billet vert est resté stable à 107,06 contre un panier de devises, après que l'indice du dollar ait atteint un plus haut de près de 11 mois à 107,34 lors de la session précédente.

La livre sterling s'est stabilisée à 1,20805 $, s'approchant de son plus bas niveau en sept mois, à 1,20535 $.

L'euro a progressé de 0,02% à 1,0469 dollar, mais ne s'est pas éloigné de son niveau le plus bas depuis décembre, à 1,0448 dollar.

"Les marchés ont été ébranlés par une autre surprise positive dans les données américaines, qui confirme le mantra de la Réserve fédérale, à savoir une croissance plus élevée pendant plus longtemps", a déclaré Rodrigo Catril, stratège senior pour les devises à la National Australia Bank.

"Le bond des offres d'emploi suggère que le marché du travail américain se détend moins rapidement que ne le laissent supposer les récentes données publiées... Cela dit, tous les détails du rapport n'indiquent pas un marché de l'emploi solide."

Ailleurs, le dollar néo-zélandais a chuté après que la banque centrale a maintenu le taux d'escompte à 5,5 %, les responsables politiques étant de plus en plus convaincus que les hausses passées ont permis de réduire l'inflation comme souhaité.

La décision a fait chuter le kiwi de plus de 0,5 % à un plus bas de près d'un mois de 0,5871 $. Il s'est échangé pour la dernière fois à 0,5901 $.

Le dollar australien a augmenté de 0,25 % à 0,6317 $, réparant une partie de sa chute d'environ 1 % mardi après que la Reserve Bank of Australia ait maintenu ses taux d'intérêt pour un quatrième mois et n'ait pas montré d'urgence à les augmenter à nouveau.