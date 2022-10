Le yen fragile teste son plus bas niveau de 1998, la livre sterling reste prudemment stable

Le yen a atteint un creux de 146,98 par dollar cette nuit - son plus bas niveau depuis août 1998 - et s'est échangé pour la dernière fois à 146,82.

Le yen est à deux doigts de son plus bas niveau d'août 1998 (147,64 par dollar) et a largement dépassé le plus bas niveau du mois dernier (145,90 par dollar) qui avait incité les autorités japonaises à intervenir pour acheter le yen.

"Il a perdu son attrait de valeur refuge", a déclaré Rodrigo Catril, stratège principal en matière de devises à la National Australia Bank.

"Il y a eu ce sentiment de prudence autour de ce précédent sommet (pour le dollar/yen)... maintenant ils l'ont franchi, et donc on a l'impression d'avoir un peu plus de marge pour continuer, car il n'y a pas eu d'intervention."

La livre sterling a reculé de 0,03 % à 1,1095 $, se stabilisant après un fort rebondissement lors de la session précédente.

Elle a progressé de 1,25 % mercredi après que le Financial Times a rapporté que la BoE a signalé en privé aux créanciers qu'elle était prête à prolonger son programme d'achat d'obligations d'urgence au-delà de la date limite de vendredi si les conditions du marché l'exigeaient, bien que la banque centrale ait réitéré mercredi que son programme d'achats temporaires de gilt prendra fin le 14 octobre.

Entre-temps, le nouveau gouvernement britannique a déclaré mercredi qu'il ne reviendrait pas sur ses vastes réductions d'impôts ni ne réduirait les dépenses publiques - un plan qui a fait des ravages sur les marchés financiers et dans le secteur des pensions du pays.

Les régimes de retraite britanniques s'efforcent de réunir des centaines de milliards de livres pour consolider les positions sur les produits dérivés avant la date limite de vendredi fixée par la BoE.

Ailleurs, l'euro a gagné 0,01 % à 0,9702 $, tandis que les devises des antipodes ont subi des pertes après être tombées à de nouveaux planchers pluriannuels plus tôt dans la semaine.

L'Aussie était en hausse de 0,14% à 0,6287$, après avoir glissé à un plus bas de 2 ans et demi à 0,62355$ lors de la session précédente.

Le kiwi a progressé de 0,06 % à 0,5611 $, non loin de son creux de 0,5536 $ atteint mardi, son plus bas niveau depuis mars 2020.

Les chiffres de l'inflation américaine publiés plus tard jeudi sont à l'honneur, les données devraient renforcer les paris selon lesquels la Réserve fédérale continuera à resserrer sa politique de manière agressive.

L'inflation de base devrait augmenter de 6,5 % en glissement annuel en septembre. Dans la nuit, les données ont montré que les prix à la production américains ont augmenté plus que prévu le mois dernier.

Le Dollar Index américain s'est raffermi à 113,27.

"Les détails vont être ceux qui comptent ici ... et les moteurs derrière le noyau (lecture) seront super importants", a déclaré Catril de NAB.

"Il faudra un chiffre nettement inférieur pour changer la rhétorique de la Fed, et nous ne voyons pas cela pour le moment."

Le procès-verbal de la réunion de politique générale de la Réserve fédérale le mois dernier a montré que les responsables ont convenu de la nécessité de relever les taux d'intérêt à un niveau plus restrictif - et de les maintenir à ce niveau pendant un certain temps - pour atteindre leur objectif de réduction de l'inflation "généralisée et inacceptable", même si le procès-verbal contenait une allusion à un ralentissement du rythme du futur resserrement monétaire.