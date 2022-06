Le yen glisse alors que l'Europe se prépare à des hausses de taux.

La BCE se réunit jeudi et les marchés s'attendent à ce qu'elle pose au moins les bases d'une hausse rapide des taux, si ce n'est qu'elle les entame par une petite hausse.

La Réserve fédérale américaine devrait relever son taux directeur de 50 points de base la semaine prochaine et à nouveau en juillet, mais les responsables de la Banque du Japon (BOJ) n'ont donné aucun signe d'abandon des paramètres accommodants.

En conséquence, le yen a perdu plus de 4,5 %, passant de 127,09 pour un dollar à 133,22 en huit séances, chutant fortement sur les crosses, les investisseurs voyant la flambée des prix à la consommation forcer les banques centrales du monde entier à freiner la demande par des hausses rapides.

Le yen s'est échangé pour la dernière fois à 133,02 par dollar. Il a chuté de plus de 6 % en 10 séances pour atteindre son plus bas niveau en sept ans, à 96,12 par dollar australien, accélérant la chute après une hausse de taux étonnamment importante en Australie mardi.

Il est en baisse de 10 séances consécutives sur l'euro, sa plus longue série de pertes en huit mois, et a trouvé un plus bas de sept ans à 142,36 au début des échanges en Asie.

"Les écarts de rendement continuent de favoriser le dollar américain, la paire USD/JPY franchissant la barre des 132", a déclaré Matt Simpson, analyste de marché senior de la société de courtage City Index.

"Il est tout à fait évident que la BOJ privilégie la défense du contrôle de la courbe des taux par rapport à une monnaie plus faible", a-t-il ajouté. "135 est la prochaine ligne majeure dans le sable - le sommet de février 2002".

Les autres mouvements ont été assez modestes en Asie, les traders attendant la BCE et les chiffres de l'inflation américaine prévus vendredi. Le dollar s'est stabilisé après une légère baisse en ligne avec les rendements américains pendant la nuit.

Il s'est raffermi d'une fraction des dollars australiens et néo-zélandais sensibles au risque, laissant l'Aussie à 0,7223 $ et le kiwi à 0,6473 $.

L'euro a légèrement baissé à 1,0689 $, tandis que la livre sterling a oscillé à 1,2575 $.

"Avec un resserrement quantitatif remplaçant l'assouplissement quantitatif et 100 points de base de hausse des taux de la Fed à venir cet été, vous achetez des obligations et vendez le dollar à vos risques et périls", a déclaré Kit Juckes, stratège de la Société Générale.

========================================================

Cours acheteur des devises à 0136 GMT

Description RIC Dernière clôture U.S. Variation en pourcentage YTD Pct Haut Bid Bas Bid

Précédent Changement

Session

Euro/Dollar

$1.0692 $1.0705 -0.12% -5.95% +1.0712 +1.0685

Dollar/Yen

133.0200 132.6400 +0.30% +15.67% +133.2050 +132.6500

Euro/Yen

142.23 141.93 +0.21% +9.14% +142.3600 +141.9900

Dollar/Suisse

0.9741 0.9728 +0.13% +6.79% +0.9748 +0.9729

Sterling/Dollar

1.2580 1.2590 -0.12% -7.02% +1.2597 +1.2568

Dollar/Canadien

1.2531 1.2534 +0.01% -0.86% +1.2541 +1.2528

Aussie/Dollar

0.7230 0.7233 -0.05% -0.55% +0.7234 +0.7219

NZ

Dollar/Dollar 0,6481 0,6489 -0,14% -5,33% +0,6491 +0,6473

Tous les spots

Spots de Tokyo

Spots d'Europe

Volatilités

Informations de la BOJ sur le marché des changes de Tokyo