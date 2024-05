New York (awp/afp) - Le yen s'est encore replié, lundi, reprenant sa glissade après deux sursauts attribués à des interventions des autorités japonaises, à l'orée d'une semaine qui doit renseigner sur l'inflation américaine.

Vers 19H55 GMT, la devise nippone restituait 0,26% au billet vert, à 156,21 yens pour un dollar. Elle cédait également 0,43% face à la monnaie unique, à 168,50 yens pour un euro.

Après s'être retranchée sous 160 yens pour un dollar pour la première fois depuis 34 ans, la monnaie japonaise s'était câbrée, en deux temps, le 29 avril et le 1er mai, une réaction que les cambistes ont justifié par une possible intervention directe du gouvernement japonais sur le marché des changes.

La devise de l'archipel a grimpé jusqu'à 151,86 yens, il y a dix jours, mais s'effrite progressivement depuis.

"Les 156 yens (pour un dollar) étaient un seuil technique important", souligne Marc Chandler, de Bannockburn Global Forex, "car il correspond à la moitié de la variation après les interventions."

Pour l'analyste, cette dérive du yen traduit le fait que "le marché reste sceptique quant à la BoJ", la Banque du Japon, et sa trajectoire monétaire.

Pour autant, il s'attend à ce que les opérateurs "restent prudents", en particulier avant la publication d'une série d'indicateurs américains de nature à modifier les anticipations de politique monétaire américaine et, par conséquent, la trajectoire du dollar.

Sont attendus aux Etats-Unis l'indice des prix à la production, mardi, l'indice des prix à la consommation CPI et les ventes de détail, mercredi, puis l'indice de production industrielle, jeudi.

Marc Chandler table sur des chiffres inférieurs aux attentes, qui devraient mettre le dollar sous pression et aider le yen.

L'analyste voit les économies européennes, japonaise et chinoise continuer à montrer des signes de redressement, alors que l'économie américaine est en pleine décélération.

"C'est pour cela que le dollar me semble être arrivé à un sommet", dit-il, avant une décrue.

Jeudi, le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a ouvert la porte à un durcissement monétaire pour enrayer la chute du yen, qu'il juge "négative pour l'économie".

Peter Boockvar, de Bleakley Advisory Group, voit dans ces propos le signe d'un raffermissement, de même que dans la décision de l'institution de ralentir ses achats d'obligations souveraines japonaises à 10 ans.

Les membres de la BoJ "semblent prêts à aligner davantage leurs déclarations et leurs actes quant à empêcher une dépréciation du yen", selon lui.

Cours de lundi Cours de vendredi 19H55 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0787 1,0771 EUR/JPY 168,50 167,78 EUR/CHF 0,9799 0,9763 EUR/GBP 0,8593 0,8599 USD/JPY 156,21 155,78 USD/CHF 0,9084 0,9064 GBP/USD 1,2553 1,2525

afp/rp