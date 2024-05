Le yen japonais s'est redressé pour la deuxième journée du jeudi après que les données de mercredi aient montré un ralentissement de l'inflation américaine, tandis que le dollar s'est stabilisé par rapport aux autres devises après une forte baisse la veille.

L'inflation américaine a ralenti à 0,3 % en avril par rapport au mois précédent, en baisse par rapport à 0,4 % en mars et en dessous des attentes de 0,4 %, selon les données de mercredi.

L'inflation de base en glissement annuel - qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie - est tombée à son plus bas niveau depuis trois ans, à 3,6 %. Dans le même temps, les ventes au détail sont restées stables, suggérant que les conditions d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale sont en train de se mettre en place.

Le dollar a chuté de 1 % par rapport au yen mercredi après la publication de ces données et était en baisse de 0,38 % jeudi à 154,32, après avoir chuté jusqu'à 153,6 avant que la faiblesse des chiffres de la croissance japonaise ne réduise quelque peu l'éclat du yen.

La monnaie japonaise a chuté d'environ 9,5 % cette année, la Banque du Japon ayant maintenu une politique monétaire souple alors que les taux d'intérêt plus élevés de la Fed ont attiré l'argent vers les obligations américaines et le dollar. Le yen a été particulièrement sensible à toute augmentation ou réduction du différentiel de taux d'intérêt.

L'indice du dollar, qui suit l'évolution de la monnaie par rapport à six autres devises, était en hausse de 0,11 % à 104,32 jeudi, après avoir chuté de 0,75 % mercredi, alors que les investisseurs augmentent leurs paris sur les réductions de taux de la Fed, envisageant désormais deux réductions d'ici la fin de l'année.

Certains analystes ont déclaré que les responsables de la Fed voudront voir des preuves de la baisse de l'inflation avant d'envisager des réductions, un point soulevé par le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, mercredi.

Francesco Pesole, stratège FX chez ING, a déclaré : "En pratique, il n'y a pas beaucoup de raisons d'être optimiste. L'inflation évolue dans la bonne direction, mais n'atteint pas encore des niveaux qui permettraient à la Fed de réduire ses taux."

M. Pesole a déclaré que les investisseurs attendaient maintenant les données sur l'inflation des dépenses de consommation personnelle aux États-Unis à la fin du mois de mai. "À ce stade, je pense que nous pourrions nous contenter de quelques semaines supplémentaires de faible volatilité, d'absence de direction et de fluctuation des cours.

L'euro a atteint son plus haut niveau en deux mois, à 1,0895 dollar, jeudi, avant de baisser de 0,1 %, à 1,0874 dollar. La livre sterling a atteint un sommet d'un mois à 1,2675 $ avant de reculer légèrement.

Le dollar australien, qui a fait un bond de 1% mercredi, a atteint son plus haut niveau en quatre mois à 0,6714 $, mais a ensuite marqué une pause après une hausse inattendue du chômage en Australie.

Il était en dernier lieu à 0,6684 $, les traders ayant écarté tout risque d'une nouvelle hausse des taux en Australie.

Le bitcoin a atteint son plus haut niveau en trois semaines, à 66 695 dollars, avant de baisser légèrement.