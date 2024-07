Le yen japonais a bondi jeudi, dans un mouvement que les traders ont dit être plus probablement le résultat de la vente du dollar après une faible lecture de l'inflation des consommateurs américains, plutôt qu'une intervention officielle des autorités de Tokyo.

Le bond de plus de 2 % du yen après la publication des données mensuelles américaines a tiré la sonnette d'alarme pour un marché qui se méfiait déjà du risque d'achat officiel japonais, la devise ayant récemment atteint son plus bas niveau en 38 ans.

Deux analystes de devises ont déclaré à Reuters qu'ils pensaient que le mouvement était plus probablement déclenché par une activité liée aux options après le rapport sur les prix à la consommation, plutôt que par une intervention.

Le dollar a chuté de 2,1% à 158,3 yens. Il s'échangeait en dernier lieu à 158,78 yens, en baisse de 1,84 % sur la journée.

Le yen s'est renforcé sur l'ensemble des marchés et l'euro a perdu environ 1,2 % à 173,26 yens.

"Il s'agit certainement d'un mouvement important, mais je ne pense pas que l'on puisse dire qu'il soit lié à une intervention", a déclaré Kenneth Broux, responsable de la recherche sur les devises et les taux de la Société Générale.

"L'IPC américain a été un déclencheur et il s'agit plus d'un déclenchement d'arrêts que d'une intervention", a-t-il ajouté. (Reportage de Dhara Ranasinghe, Alun John et Amanda Cooper ; rédaction de Dhara Ranasinghe)