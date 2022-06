Le yen japonais dégringole, les rendements des obligations de référence reviennent à la cible alors que la BOJ maintient sa position.

Cette décision devrait proposer un minimum de soulagement aux marchés mondiaux déjà secoués cette semaine par une forte hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine et une décision surprise de la Banque nationale suisse jeudi, qui avait suscité des spéculations sur la possibilité que la Banque du Japon modifie sa position.

Mais la BOJ a maintenu ses mesures de relance massives et a déclaré qu'elle proposerait d'acheter des quantités illimitées d'obligations d'État japonaises à 10 ans (JGB) à 0,25 % tous les jours ouvrables, répétant ainsi les orientations sur les opérations de marché qu'elle avait formulées en avril.

La faible inflation au Japon par rapport aux normes mondiales permet à la BOJ de maintenir une politique monétaire ultra souple. Cette semaine, la banque centrale est intervenue sur les marchés pour défendre le plafond implicite de 0,25 % du rendement des obligations de référence.

Ce rendement a grimpé jusqu'à 0,268 % vendredi avant la réunion de la BOJ, les investisseurs spéculant que la BOJ pourrait modifier sa politique de contrôle de la courbe des taux, mais il est revenu à 0,25 %.

Le dollar a grimpé jusqu'à 134,64 yens après l'annonce, non loin de son plus bas niveau en 24 ans de 135,6 atteint plus tôt cette semaine. Il était dernièrement en hausse de 1,25 % à 133,8 yens.

Le dollar a grimpé de 15 % depuis le début de l'année par rapport au yen, alors que l'écart entre les taux d'intérêt japonais et étrangers ne cesse de se creuser.

La volatilité du dollar/yen a atteint son plus haut niveau en deux ans avant la réunion.

La moyenne des actions Nikkei du Japon était en baisse de 2,17 % avant l'annonce de la décision, qui a eu lieu pendant la pause de midi.

"Le cas du Japon est différent de celui des autres pays, et tant qu'ils ne verront pas une certaine croissance des salaires ou une hausse des prix des services, ils ne bougeront pas facilement sur la politique monétaire", a déclaré Min Joo Kang, économiste principal pour la Corée du Sud et le Japon chez ING.

"Le marché des devises sera le premier à réagir, et à revenir à un niveau plus proche de 135, bien que nous voyions une forte résistance au-dessus de cela."

Elle a déclaré qu'elle pensait que le marché essaierait de dépasser le plafond de rendement de 0,25 % pour l'obligation à 10 ans, "mais nous ne pensons pas que (le gouverneur de la BOJ, Haruhiko) Kuroda va même modifier le contrôle de la courbe des taux de sitôt".

Un changement significatif de politique n'était pas attendu par les investisseurs, mais la réunion a été suivie de près car les conséquences d'un abandon par la Banque du Japon de sa politique de contrôle de la courbe des taux auraient été ressenties sur les marchés.

"Lorsque cet ancrage finira par se rompre, les marchés seront durement touchés. Le Japon est actuellement une source de financement ultra-chargé dans un monde où les taux augmentent, et avec une monnaie qui ne va que dans un sens - vers le bas. Si les deux s'inversent en même temps,... ouch !", ont déclaré les analystes de Rabobank dans une obligation précédant la décision de la BOJ.

La Banque nationale suisse a relevé jeudi son taux d'intérêt directeur pour la première fois en 15 ans dans une décision surprise, et la Banque d'Angleterre a relevé ses taux pour la première fois de suite.

La veille, la Réserve fédérale américaine a augmenté ses taux de 75 points de base, sa plus forte hausse en une seule réunion depuis 1994.

Blessées par les craintes d'une hausse des taux, les actions mondiales sont en baisse de 5,7 % pour la semaine jusqu'à présent, en voie de connaître la plus forte baisse hebdomadaire en pourcentage depuis la liquidation due à la pandémie de mars 2020. [MKTS/GLOB]