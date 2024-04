Le yen a chuté face au dollar américain mercredi, atteignant son niveau le plus bas depuis la mi-1990, au-dessus de la zone clé de 155, les marchés étant attentifs à tout signe d'intervention des autorités japonaises pour soutenir leur monnaie.

Les marchés sont attentifs à tout signe d'intervention des autorités japonaises pour soutenir leur monnaie. Alors que le yen glissait, le billet vert a légèrement progressé, se remettant contre la plupart des devises des chutes causées par les données de mardi montrant que l'activité commerciale américaine a ralenti ce mois-ci.

Le dollar est monté jusqu'à 155,37 yens, son niveau le plus élevé depuis la mi-1990, avant de redescendre dans un marché agité, signe de la nervosité du marché autour du niveau de 155. Il s'est maintenu à 155,26, en hausse d'environ 0,3 %.

La faiblesse du yen par rapport au dollar a ravivé l'inquiétude du marché concernant les interventions sur le marché des changes. Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, et d'autres responsables politiques ont déclaré qu'ils surveillaient de près les mouvements des devises et qu'ils réagiraient si nécessaire.

Takao Ochi, haut responsable du parti au pouvoir, a déclaré à Reuters qu'une baisse de la monnaie vers 160 pourrait déclencher une intervention. M. Ochi a déclaré que si le yen glissait encore vers 160 ou 170 pour un dollar, "cela pourrait être considéré comme excessif et inciter les responsables politiques à envisager une action".

Les acteurs du marché ont toutefois pris les commentaires japonais sur le yen avec un grain de sel.

"L'évolution du dollar/yen est conforme à la réévaluation générale du dollar", a déclaré Jayati Bharadwaj, stratège mondial des changes, chez TD Securities à New York. "Il ne s'agit pas d'une spéculation de la Banque du Japon, comme ce fut le cas à un moment donné l'année dernière, mais d'un mouvement général du dollar qui s'appuie sur les fondamentaux.

Elle a ajouté que si la BOJ devait intervenir au nom du ministère des finances, elle ne viserait pas un "chiffre rond".

"Je ne pense pas qu'il y ait un chiffre spécifique que la BOJ garde à l'esprit. Il faudrait tenir compte de l'ampleur du mouvement", a-t-elle ajouté.

La BOJ doit entamer jeudi sa réunion de politique monétaire de deux jours et il est largement attendu qu'elle laisse inchangés les paramètres de sa politique et les montants des achats d'obligations, après avoir relevé ses taux d'intérêt pour la première fois depuis 2007 le mois dernier.

Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a déclaré que la banque centrale pourrait relever à nouveau les taux d'intérêt si la baisse du yen entraînait une hausse significative de l'inflation.

La chute du yen survient après qu'une série de données solides sur l'inflation américaine a poussé le dollar à des sommets de cinq mois et renforcé les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale ne devrait pas se précipiter pour réduire les taux d'intérêt cette année.

L'indice du dollar, qui mesure la valeur de la monnaie par rapport à six autres devises, l'euro en tête, était en hausse de 0,2 % à 105,84. Plus tôt, l'indice a atteint 105,59, un plus bas de deux semaines environ, après les données étonnamment robustes de l'activité européenne de mardi et le ralentissement de la croissance des entreprises américaines.

Le billet vert a réduit ses gains mercredi après que les données aient montré que les nouvelles commandes pour les principaux biens d'équipement manufacturés américains ont augmenté modérément en mars et que les données du mois précédent ont été révisées à la baisse. Le rapport suggère que les dépenses des entreprises en équipement sont probablement restées faibles au premier trimestre.

L'euro a peu varié à 1,0697 $, après le rallye de mardi suite à des données montrant que l'activité commerciale dans la zone euro a augmenté à son rythme le plus rapide depuis près d'un an.

La livre sterling, quant à elle, était en hausse de 0,1 % à 1,2460 $, poursuivant ses gains de mardi après des données montrant que les entreprises britanniques ont enregistré leur croissance d'activité la plus rapide depuis près d'un an. La livre a également été stimulée par les commentaires de l'économiste en chef de la Banque d'Angleterre, Huw Pill, qui a déclaré que les réductions de taux d'intérêt n'étaient pas encore pour demain.

Vendredi, la Fed publiera l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), sa mesure préférée de l'inflation. Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent actuellement à 70 % la probabilité d'une première baisse des taux d'intérêt américains d'ici septembre.

Dans les autres devises, le dollar australien a augmenté de 0,1 % pour atteindre 0,6497 $US, après avoir atteint un sommet de 0,6530 $US pour la première fois depuis le 12 avril, à la suite de la publication de données plus élevées que prévu sur les prix à la consommation. Cela a conduit les marchés à abandonner l'espoir d'une réduction des taux d'intérêt de la part de la Reserve Bank of Australia à court terme.