La monnaie japonaise a bondi de 5 yens par rapport au dollar lundi, les opérateurs évoquant une intervention massive des banques japonaises dans la vente de dollars pour la première fois en 18 mois, après que le yen ait atteint son plus bas niveau en 34 ans plus tôt dans la journée.

Ce mouvement spectaculaire marque le début d'une semaine qui pourrait être chargée pour les cambistes, avec la réunion de la Réserve fédérale qui se termine mercredi, les données toujours importantes sur les salaires américains vendredi, et les données sur l'inflation européenne tout au long de la semaine, en commençant par l'Allemagne et l'Espagne lundi.

Le dollar a chuté jusqu'à 154,4 yens lors de plusieurs mouvements soudains dans les échanges asiatiques et à nouveau dans la matinée européenne, ce qui l'a éloigné d'un sommet intrajournalier de 160,245, son plus haut niveau depuis 1990.

Masato Kanda, le principal diplomate japonais en charge des devises, n'a pas souhaité faire de commentaire lorsqu'on lui a demandé si les autorités étaient intervenues, bien que les traders aient affirmé qu'elles l'avaient fait.

Le dollar était à 155,55 à 0755 GMT, en baisse de 1,7%. Les échanges en Asie ont été plus faibles que d'habitude en raison des vacances de la semaine d'or au Japon.

"La chute soudaine et brutale du dollar-yen passe le test du canard. Si cela ressemble à un canard, nage comme un canard, alors c'est probablement un canard. Cela ressemble et sent l'intervention", a déclaré Sim Moh Siong, stratège en matière de devises à la Bank of Singapore.

Les marchés craignaient que les autorités japonaises n'interviennent pour soutenir le yen après que la monnaie a chuté de plus de 10 % par rapport au dollar cette année.

Le rapport hebdomadaire de la Commodity Futures Trading Commission sur les engagements des traders a montré que les traders non commerciaux, une catégorie qui comprend les transactions spéculatives et les fonds spéculatifs, ont augmenté leurs positions courtes sur le yen à 179 919 contrats au cours de la semaine qui s'est achevée le 23 avril, la plus importante depuis 2007.

Le yen a évolué de près de 3,5 yens entre 158,445 et 154,97 vendredi, les opérateurs exprimant leur déception après que la Banque du Japon a maintenu ses paramètres de politique inchangés et a offert peu d'indices sur la réduction de ses achats d'obligations d'État japonaises (JGB) - une décision qui aurait pu mettre un plancher sous la monnaie.

LA POLITIQUE DE LA FED

L'intervention du Japon intervient quelques jours avant la révision de la politique monétaire de la Réserve fédérale le 1er mai, les investisseurs anticipant déjà un report des réductions de taux de la Fed après une série de données peu encourageantes sur l'inflation aux États-Unis.

La Fed devrait maintenir son taux d'intérêt de référence entre 5,25 % et 5,5 % lors de la réunion du 30 avril et du 1er mai. Selon l'outil FedWatch du CME, les investisseurs ne croient plus qu'à une seule réduction cette année, très probablement en novembre.

Cela a entraîné une hausse des rendements américains et du dollar au cours des dernières semaines, mais la marge de manœuvre pour d'autres mouvements est moins importante.

"La barre est assez haute pour une surprise hawkish soutenue, ce qui augmenterait les rendements", a déclaré Vishnu Varathan, responsable de l'économie et de la stratégie pour l'Asie à la Mizuho Bank à Singapour.

Les données relatives à l'emploi non agricole aux États-Unis, vendredi, fourniront des indices supplémentaires sur la trajectoire des taux d'intérêt américains.

Les anticipations d'un report de la réduction des taux de la Fed ont entraîné une hausse du dollar par rapport à la plupart des devises ces dernières semaines, alors que d'autres grandes banques centrales, telles que la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre, devraient procéder à des réductions plus substantielles cette année.

Toutefois, la livre et l'euro ont réussi à se redresser quelque peu par rapport à leurs plus bas niveaux de cinq mois atteints à la mi-avril. L'euro était à 1,0718 $, en hausse de 0,24 % sur la journée, tandis que la livre était en hausse de 0,28 % à 1,25280 $.

Les données rapides sur l'inflation européenne de cette semaine fourniront plus d'informations à la BCE. Le taux d'inflation harmonisé de l'Union européenne en Espagne s'est élevé à 3,4 % au cours de la période de 12 mois se terminant en avril, en hausse par rapport à 3,3 %. Les données de l'Allemagne sont attendues plus tard dans la journée.