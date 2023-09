Le dollar américain et la plupart des principales devises ont stagné lundi, à l'exception de la livre sterling, en raison d'un jour férié au Japon et de plusieurs réunions à venir des banques centrales, ce qui a eu pour effet d'assécher les marchés.

La réunion de politique générale de la Banque du Japon vendredi est le point fort de la semaine en Asie, après que le gouverneur Kazuo Ueda a alimenté les spéculations sur un abandon imminent de la politique ultra-libre. Dans une semaine riche en réunions de banques centrales, des décisions sont également attendues de la part de la Réserve fédérale américaine mercredi et de la Banque d'Angleterre jeudi.

Le yen est resté stable par rapport au billet vert à 147,82 pour un dollar, les marchés japonais étant fermés pour cause de fête nationale. Au cours de la semaine qui a suivi les remarques de M. Ueda sur une sortie rapide des taux négatifs, le yen a chuté de 1,3 % et a porté ses pertes pour 2023 à plus de 11 %.

Carol Kong, économiste et stratège en matière de devises à la Commonwealth Bank of Australia, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le yen soit volatil avant la réunion de politique générale.

"En termes de direction de voyage, le dollar/yen peut certainement suivre une trajectoire plus élevée", a déclaré Mme Kong.

Les investisseurs ont peut-être mal interprété les commentaires de M. Ueda. Et la récente période de faiblesse des salaires japonais et des prix éventuels pourrait également s'atténuer et éloigner la BOJ de son objectif d'inflation, les arguments en faveur d'un resserrement de la politique de la BOJ ne sont toujours pas très solides, a déclaré M. Kong.

"Cela signifie donc que le dollar yen peut évoluer à la hausse, en particulier si le gouverneur Ueda se montre dovish et anéantit les espoirs d'un resserrement de la politique lors de la prochaine réunion", a-t-elle déclaré.

L'indice du dollar était un peu plus bas à 105,23, avec l'euro en hausse de 0,11 % à 1,0667 $. La livre sterling s'échangeait pour la dernière fois à 1,2397 $, en hausse de 0,06 % sur la journée.

La plupart des investisseurs s'attendent à ce que les divergences en matière de croissance économique et de rendement maintiennent le dollar à un niveau élevé, en particulier par rapport à l'euro. La livre sterling a perdu près de 6 % par rapport au dollar depuis la mi-juillet, tandis que l'euro a chuté de plus de 5 % en raison du ralentissement du marché du travail et de l'économie au Royaume-Uni et dans la zone euro.

La Banque centrale européenne a relevé ses taux d'intérêt à 4 % la semaine dernière, mais a déclaré que cette hausse pourrait être la dernière.

Le Japon étant fermé, les bons du Trésor n'ont pas été échangés lundi.

Les rendements des bons du Trésor américain ont légèrement augmenté, le taux à deux ans dépassant le seuil de 5 % et augmentant de 25 points de base ce mois-ci, stimulés par l'augmentation des dépenses publiques et l'anticipation que la Fed maintiendra les taux élevés plus longtemps afin de contenir l'inflation qui est toujours supérieure à l'objectif fixé. Les données de la semaine dernière sur les ventes au détail aux États-Unis ont joué un rôle, réduisant encore davantage les risques de récession.

Les contrats à terme ne prévoient que 3 % de chances que la Fed relève les taux d'intérêt à la fin de sa réunion de deux jours, mercredi prochain.

"Avec une croissance toujours forte et des signes timides de normalisation du marché du travail et de l'inflation, il est peu probable que les responsables soient prêts à envoyer un signal indiquant qu'ils ont fini de relever les taux", ont écrit les analystes de Deutsche Bank Research.

La Banque d'Angleterre devrait à nouveau relever ses taux d'intérêt cette semaine, et les marchés s'attendent déjà à une pause dans un cycle de resserrement massif qui inquiète les décideurs politiques en raison du ralentissement de l'économie.

Les chiffres de l'inflation britannique pour le mois d'août sont également attendus mercredi, juste avant la réunion.

Entre-temps, les prix du pétrole compliquent encore davantage les dilemmes croissance-inflation des banques centrales. Le pétrole est également en passe de connaître sa plus forte hausse trimestrielle depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie au premier trimestre 2022.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont atteint un plus haut de 10 mois au-dessus de 93 dollars le baril vendredi et ont affiché un troisième gain hebdomadaire grâce à l'étroitesse de l'offre, stimulée par les réductions de production de l'Arabie saoudite et un certain optimisme quant à la demande chinoise.