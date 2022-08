Le yen japonais subit le contrecoup de la remise en question de la Fed par le marché

Cette prise de conscience fait suite aux discours et aux déclarations de plusieurs responsables de la Réserve fédérale qui ont mis en garde les investisseurs contre tout optimisme après le léger fléchissement des chiffres de l'inflation cette semaine.

La dernière en date est la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, qui a déclaré jeudi qu'une hausse des taux d'intérêt de 50 points de base en septembre "a du sens" compte tenu des données économiques récentes, notamment sur l'inflation, mais qu'elle est ouverte à une hausse plus importante si les données le justifient.

Le Nasdaq et le S&P 500 ont reculé jeudi, malgré de nouvelles preuves de refroidissement de l'inflation.

L'indice du dollar a augmenté de 0,1 % à 105,210, l'euro a baissé à 1,0311 $.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,12 % à 133,19 par dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2184 $, en baisse de 0,23 % sur la journée.

L'euro a augmenté de 0,05% contre le yen à 137,340.

Même le kiwi, soutenu par les attentes d'une forte hausse des taux en Nouvelle-Zélande la semaine prochaine, a baissé de 0,16 % par rapport au billet vert, à 0,643 $.

"Le marché va se rendre compte que le FOMC a encore beaucoup de travail à faire et qu'il devra augmenter le taux des fonds à un niveau aussi élevé que 4 % à la fin de cette année", a déclaré Carol Kong, associée principale pour la stratégie des devises et l'économie internationale à la Commonwealth Bank of Australia, basée à Sydney.

"Je pense qu'il y a une certaine marge de manœuvre pour que les marchés révisent à la hausse leurs attentes concernant le taux des fonds fédéraux, ce qui aidera le dollar américain à remonter et à effacer toutes les pertes consécutives aux chiffres de l'IPC et de l'IPP que nous avons reçus."

Les données de jeudi ont montré que les prix à la production (PPI) américains ont baissé de manière inattendue en juillet, en raison d'une baisse du coût des produits énergétiques. Cela fait suite à la nouvelle surprise de mercredi selon laquelle les prix à la consommation (IPC) sont restés inchangés en juillet en raison d'une baisse des prix de l'essence.

Bien que ces données aient provoqué un rallye de soulagement sur les marchés craignant la trajectoire de resserrement ultra-rapide de la Fed, il a été de courte durée. En dépit de son récent rebond par rapport à ses plus bas de la mi-juin, le Nasdaq, à forte composante technologique, a perdu environ 18 % depuis le début de l'année.

L'indice du dollar est toujours en hausse de 10 % cette année, augmentant parallèlement aux 225 points de base de hausse des taux de la Fed depuis mars.

Par rapport au yen, il a chuté jusqu'à 131,74 dans la nuit, un plus bas d'une semaine, après avoir atteint un sommet de 135,30 mercredi. Il était de retour à 133,245 vendredi.

Les rendements du Trésor américain ont également augmenté, davantage sur la partie la plus longue [US/], ce qui rend la courbe de rendement moins inversée.

"Cela suggère le scepticisme du marché obligataire et l'adoption d'une attitude du type 'une hirondelle ne fait pas un printemps'", ont écrit les analystes de Commerzbank. "L'inflation a peut-être atteint un sommet, mais ils peuvent rester collants et encore trop élevés au goût de la Fed."

Dans le monde des cryptomonnaies, le bitcoin était plat et dernier à 23 915,00 $.