New York (awp/afp) - Le yen a dégringolé vendredi face au dollar et a atteint un plus bas depuis 15 ans face à l'euro, pénalisé par la continuité de la politique monétaire ultra-accommodante de la Banque du Japon (BoJ).

Vers 20H55 GMT, la devise japonaise cédait 1,72% face au billet vert à 136,31 yens pour un dollar, un plus bas en un mois et demi.

Face à l'euro, qui a le vent en poupe récemment, elle perdait 1,58% à 150,08 yens après avoir après avoir flanché à 150,43 yens, un niveau plus vu depuis septembre 2008.

"L'écart entre l'approche de la BoJ et celle de la BCE (Banque centrale européenne) s'est encore creusé", explique Fawad Razaqzada, analyste chez City Index.

Le nouveau gouverneur de la BoJ Kazuo Ueda a annoncé un examen approfondi de la politique monétaire de l'institution... Mais cet examen va prendre entre 12 et 18 mois, explique la banque dans un communiqué.

Et à plus court terme, "la banque continue de prévenir dans son communiqué qu'elle n'hésitera pas à assouplir sa politique si nécessaire", souligne Ulrich Leuchtmann, analyste chez Commerzbank.

Contrairement à la Réserve fédérale américaine (Fed), à la Banque centrale européenne (BCE) et aux autres grandes banques centrales, la BoJ n'a pas resserré sa politique monétaire face à la montée de l'inflation à travers le monde.

L'inflation a atteint 3% en 2022/23, un plus haut depuis 41 ans, mais la BoJ prévoit une inflation à 1,8% sur l'exercice 2023/24 et à 2% pour 2024/25.

"Ces projections ne sont pas en faveur d'un resserrement de politique monétaire imminent", commente Derek Halpenny, analyste chez MUFG.

De son côté le dollar s'est un peu raffermi face à l'euro, grappillant 0,10% à 1,1017 dollar pour un euro alors que les marchés sont persuadés qu'une nouvelle hausse des taux de la Fed interviendra mercredi.

L'inflation américaine, selon l'indice PCE, mesure favorite de la Fed, a certes ralenti à 4,2% sur un an en mars contre 5,1% le mois d'avant. Mais l'inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation) continue à monter sur le mois (+0,3% comme en février) et ne ralentit que d'un dixième de point sur un an à 4,6% contre 4,7%.

"Ces données ont verrouillé les attentes vis-à-vis d'une nouvelle hausse des taux de la Fed" à la réunion des 2 et 3 mai, a conclu Edward Moya analyste pour Oanda, ce qui a soutenu le billet vert.

Cours de vendredi Cours de jeudi 20H55 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1017 1,1026 EUR/JPY 150,08 147,75 EUR/CHF 0,9856 0,9863 EUR/GBP 0,8766 0,8824 USD/JPY 136,31 133,97 USD/CHF 0,8947 0,8944 GBP/USD 1,2567 1,2498

afp/rp