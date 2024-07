Le yen a été soutenu par le débouclage des opérations de portage jeudi avant la réunion de la Banque du Japon (BOJ) de la semaine prochaine et alors que la rotation des actions de croissance des mégacapitales a atténué l'appétit pour le risque en général et a fourni quelques offres de refuge.

Les dollars australien et néo-zélandais ont continué à lutter contre la faiblesse des prix des matières premières, l'euro a chuté à la suite d'un indice des directeurs d'achat (PMI) médiocre, tandis que le dollar est resté stable avant les chiffres de la croissance américaine plus tard dans la journée.

Le yen a augmenté de plus de 0,5 % pour atteindre un sommet intrajournalier de 152,835 pour un dollar, son niveau le plus élevé depuis deux mois et demi, les opérateurs ayant abandonné leurs paris sur le yen à l'approche de la réunion de juillet de la Banque centrale du Japon, au cours de laquelle une hausse des taux d'intérêt reste envisageable.

Des sources ont déclaré à Reuters que la banque centrale devrait débattre de l'opportunité d'augmenter les taux d'intérêt la semaine prochaine et dévoiler un plan visant à réduire de moitié les achats d'obligations dans les années à venir, marquant ainsi sa détermination à réduire progressivement ses mesures de relance monétaire massives.

"La menace d'une réduction des achats de JGB et d'une hausse des taux semble certainement alimenter les inquiétudes que nous avons observées sur le dollar/yen et les croisements avec le yen", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

"C'est aussi le fait que le sentiment de risque se détériore, et cela a aidé (le yen) aussi... Je pense qu'il s'agit d'une tempête parfaite en ce moment. Il y a eu un dégagement dans le secteur technologique, un dégagement dans le secteur du yen... le Nikkei s'est également dégagé".

La devise japonaise s'est maintenue à son niveau le plus élevé depuis deux mois et demi face à l'euro, tandis que la livre sterling s'est maintenue à son niveau le plus bas depuis plus d'un mois, avec un dernier achat de 198,41 yens.

Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, et le principal diplomate chargé des questions monétaires, Masato Kanda, se sont tous deux abstenus de tout commentaire sur la récente hausse brutale du yen.

Dans l'ensemble du marché, le dollar était en première ligne, bénéficiant d'un soutien de la part de l'aversion pour le risque après que Wall Street ait terminé en forte baisse, dans le cadre d'une rotation continue des valeurs technologiques.

L'euro s'est replié de 0,02% à 1,0837 dollar, sous la pression de l'enquête PMI de mercredi qui a montré que la croissance de l'activité commerciale dans la zone euro a stagné ce mois-ci, ce qui laisse présager de sombres perspectives dans l'Union.

La livre sterling a baissé de 0,09% à 1,2895 dollar, tandis que l'indice du dollar a peu changé à 104,37.

Les traders ont les yeux rivés sur les chiffres de la croissance américaine du deuxième trimestre plus tard dans la journée de jeudi, bien qu'il soit peu probable que le résultat modifie de manière significative les paris sur les réductions de taux de la Réserve fédérale cette année, une décision en septembre ayant déjà été entièrement intégrée dans les prix.

En Australie, le dollar australien a atteint son niveau le plus bas depuis le début du mois de mai, à 0,65575 $, alors qu'il continue d'être entraîné par la chute des prix des matières premières.

Le dollar néo-zélandais a également baissé de 0,24 % à 0,5915 $.