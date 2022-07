Le yen restera plus faible que le niveau clé de 130 pour un dollar à la fin de l'année - sondage Reuters

Cette année, le yen s'est effondré par rapport au billet vert et à d'autres grandes devises, la Banque du Japon (BOJ) s'en tenant résolument à sa politique monétaire ultra-dovish, contrairement à un nombre croissant de banques centrales étrangères de plus en plus belliqueuses.

La faiblesse de la monnaie provient principalement de l'élargissement des écarts de taux d'intérêt entre le Japon et l'étranger.

Dans le sondage du 1er au 6 juillet, la prévision médiane était que la monnaie japonaise se renforcerait à 131 par dollar dans six mois, contre 126,84 dans les prévisions du mois dernier, ce qui signifie qu'elle resterait plus faible que le niveau de 130 yens par dollar.

La semaine dernière, la monnaie japonaise a atteint son niveau le plus faible par rapport au dollar depuis 1998, à 137.

Sept des 61 personnes interrogées prévoient que le yen sera à un niveau plus faible que celui-là dans six mois, dont quatre prévoient qu'il sera à 140.

Malgré la baisse rapide du yen cette année - il a perdu environ 15 % par rapport au billet vert - il est peu probable que le Japon intervienne sur le marché des changes pour l'empêcher de glisser, selon 45 % des 22 personnes interrogées.

"La BOJ sera probablement obligée d'abandonner la politique de contrôle de la courbe des taux dans les mois à venir si le yen se déprécie davantage. Cependant, une intervention directe semble peu probable", a déclaré Roberto Cobo Garcia, responsable de la stratégie FX chez BBVA.

Certains acteurs du marché ont spéculé que le pays pourrait mener une intervention d'achat de yens pour arrêter les fortes baisses de la devise après que les autorités aient intensifié leurs avertissements sur ses fortes baisses.

Alors que la BOJ a fermement rejeté l'idée d'ajuster sa politique face aux chutes du yen, certains stratèges ont déclaré que ce serait la banque centrale, et non le gouvernement, qui agirait en premier si les décideurs politiques devaient agir en réponse à ses baisses.

"Les responsables japonais ont exprimé leurs inquiétudes quant à la faiblesse du yen, et la BOJ a souligné qu'une dépréciation rapide du yen a un impact négatif sur l'économie", a déclaré Khoon Goh, responsable de la recherche sur l'Asie chez ANZ Bank.

"À ce stade, la faiblesse du yen n'est pas suffisante pour que la BOJ modifie l'orientation de sa politique monétaire, mais s'il y a une poussée vers 140-150, la situation pourrait changer."

Dix des 22 répondants au sondage ont déclaré que le Japon n'interviendrait pas.

En comparaison, six répondants ont prédit une intervention au niveau de 140 yens par dollar, et quatre ont choisi 145 comme niveau de déclenchement probable. Une personne a choisi 150 comme taux dollar/yen auquel le Japon interviendrait, tandis qu'une autre a dit 155 ou plus faible.

La dernière fois que les autorités sont intervenues pour soutenir le yen, c'était en 1998.

