Le yen risque de baisser par rapport au dollar au quatrième trimestre ou plus tard, selon les économistes

La Banque du Japon s'en tient à ses mesures de relance, augmentant ses achats d'obligations pour défendre son plafond de rendement, alors même que la Réserve fédérale américaine, déjà engagée dans une campagne agressive de hausses de taux d'un demi-point, semble prête à débattre d'un mouvement encore plus important de 75 points de base mercredi.

La faiblesse du yen qui en résulte devient de plus en plus une source de discorde pour les décideurs politiques. Elle nuit au budget des ménages en augmentant le coût de la vie, déjà en hausse en raison de l'inflation mondiale, ce qui compense le coup de pouce qu'une monnaie moins chère donne aux exportateurs.

La devise japonaise a perdu plus de 14 % par rapport au billet vert depuis le début de l'année, tombant brièvement à 135,58 yens pour un dollar mercredi, son plus bas niveau depuis octobre 1998, période de tensions financières mondiales après le défaut de paiement de la dette russe.

Le niveau de mercredi était déjà proche de la prévision la plus faible pour les 12 prochains mois fournie par l'un des 47 stratèges de change interrogés par Reuters il y a seulement deux semaines - 135,67 par dollar.

La chute du yen a été si importante qu'elle a conduit le gouvernement et la banque centrale à publier vendredi une rare déclaration commune exprimant leur inquiétude.

"Le yen est susceptible de rester vulnérable à un affaiblissement alors que les hausses de taux de la Fed et la hausse des rendements du Trésor à long terme se poursuivent tout au long de l'année", a déclaré Takumi Tsunoda, économiste principal à l'Institut de recherche de la banque centrale Shinkin.

Le risque d'une nouvelle baisse du yen subsistera jusqu'au dernier trimestre de l'année, ont déclaré neuf des 25 économistes interrogés. Quatre autres ont déclaré que le risque subsisterait jusqu'au premier semestre de l'année prochaine, et cinq ont dit qu'il durerait jusqu'au second semestre de l'année prochaine ou plus tard.

Sept seulement ont prévu que le risque s'épuiserait d'ici la fin du trimestre prochain, tandis qu'aucun n'a déclaré que le yen ne risquait plus de s'affaiblir davantage.

Dans une question à choix multiples demandant l'action la plus efficace du gouvernement pour endiguer un nouvel affaiblissement du yen, 12 économistes sur 25 ont choisi "rouvrir les frontières pour plus de touristes entrants".

Ce choix est suivi par celui de "faire pression sur la Banque du Japon pour qu'elle modifie sa politique monétaire", choisi par huit autres répondants.

Laisser entrer plus de voyageurs étrangers augmenterait probablement la demande pour le yen. Le Japon a commencé à accepter les groupes de touristes chaperonnés ce mois-ci, assouplissant ainsi ses précédents contrôles frontaliers COVID-19, qui comprenaient une interdiction de presque tous les non-résidents.

Les autres options comprenaient "redémarrer davantage de centrales nucléaires" (choisie par huit répondants), "continuer les avertissements verbaux" (six) et "ne rien faire de particulier" (quatre).

Selon le sondage du 3 au 13 juin, la BOJ devrait maintenir sa politique monétaire ultra-libre lors de sa prochaine révision des taux de deux jours, qui se terminera vendredi. Près de 80 % des 28 économistes ont déclaré que la banque n'ajusterait pas ses politiques avant la fin de 2023 ou plus tard, et tous sauf deux s'attendent à ce qu'un tel changement soit un dénouement de l'assouplissement.

L'économie japonaise devrait connaître une croissance annualisée de 4,1 % au cours du trimestre actuel, soit un ralentissement par rapport aux 4,5 % prévus dans le sondage de mai, selon la prévision médiane de 37 analystes.

La troisième plus grande économie du monde devrait connaître une croissance de 2,2 % au cours de l'année fiscale commençant en avril 2022 et de 1,6 % au cours de l'année fiscale 2023.

Les prix à la consommation de base, qui excluent les prix volatils des aliments frais, augmenteront probablement de 2,1 % au cours de cette année fiscale, avant de décélérer à 1,1 % au cours de l'année fiscale 2023, selon le sondage.

