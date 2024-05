Le yen a chuté face au dollar jeudi, inversant la direction après une hausse soudaine en fin de journée mercredi que les traders et les analystes ont rapidement attribuée à une intervention des autorités japonaises.

Le yen était 0,5% plus bas à 155,30 pour un dollar à 0746 GMT, retraçant environ la moitié de sa hausse de mercredi d'environ 157,55 à exactement 153 sur une période d'environ 30 minutes.

Le mouvement brusque de mercredi a eu lieu dans une période calme pour les marchés après la fermeture de Wall Street, et quelques heures après que la Réserve fédérale américaine ait conclu sa réunion de politique.

Le dollar était déjà en retrait après que le président de la Fed, Jerome Powell, a confirmé la tendance à l'assouplissement de la banque centrale, même s'il a réitéré que l'inflation stagnante signifiait que les réductions des taux d'intérêt pourraient prendre un certain temps à venir.

"Cela a pris les marchés au dépourvu parce que, évidemment, cela s'est produit pendant la session américaine et semblait être programmé avec le FOMC pour profiter d'un dollar plus faible", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés financiers chez Capital.com à Melbourne.

L'élément "attaque furtive" est en fait le fait que le ministère des finances cherche à punir les spéculateurs et à envoyer un avertissement sur la vente à découvert du yen", a-t-il déclaré, en faisant référence au ministère japonais des finances (MOF).

Le vice-ministre japonais des finances chargé des affaires internationales, Masato Kanda, qui supervise la politique monétaire au sein du ministère des finances, a déclaré à Reuters qu'il n'avait aucun commentaire à faire sur une éventuelle intervention du Japon sur le marché.

Le dollar reste en hausse de plus de 10 % par rapport au yen cette année, les opérateurs repoussant les attentes concernant le calendrier de la première baisse des taux de la Fed, tandis que la Banque du Japon a indiqué qu'elle ralentirait le resserrement de sa politique après avoir relevé ses taux en mars pour la première fois depuis 2007.

INTERVENTION ?

L'écart entre les rendements des obligations d'État à long terme dans les deux pays est de 371 points de base. Cela a contribué à porter le dollar à un sommet de 34 ans, à 160,245 yens, lundi, et a également provoqué un retournement brutal, dont les données officielles suggèrent qu'il est dû à une intervention japonaise totalisant environ 35 milliards de dollars.

"Je ne pense pas que l'intervention à elle seule puisse faire baisser le dollar-yen", a déclaré Niels Christensen, analyste en chef chez Nordea.

"La Banque du Japon continue d'être réticente à relever son taux directeur, ce qui explique pourquoi je m'attends à ce que le marché teste la hausse du dollar-yen.

Le ministère des Finances est probablement intervenu sur le marché des devises pour signaler qu'il considérait 160 yens pour un dollar comme sa ligne dans le sable, a déclaré Takatoshi Ito, universitaire de l'Université Columbia et ancien cadre du ministère des Finances, lors d'une interview accordée à Reuters jeudi.

L'indice du dollar, qui mesure la devise par rapport au yen, à l'euro, à la livre sterling et à trois autres devises majeures, était en baisse de 0,1 % à 105,58 jeudi, après un recul de 0,6 % mercredi par rapport à ses plus hauts niveaux depuis près de six mois.

L'euro était en hausse de 0,1 % à 1,0727 $, après avoir augmenté de 0,5 % au cours de la session précédente.

La livre sterling a gagné 0,1 % à 1,2544 $, ajoutant à la hausse de 0,3 % de mercredi.

Comme prévu, la Fed a maintenu ses taux mercredi et Powell a souligné qu'il faudrait plus de temps que prévu pour que les décideurs politiques se sentent à l'aise avec la reprise de la baisse de l'inflation vers l'objectif de 2 %. Dans le même temps, il a qualifié le risque de nouvelles hausses de "peu probable".

"Les marchés financiers ont poussé un soupir de soulagement collectif après que la Fed s'est abstenue d'accroître sa position de faucon", a déclaré Jack Mclntyre, gestionnaire de portefeuille pour les titres à revenu fixe mondiaux et les stratégies connexes chez Brandywine Global.

Considérez ces perspectives comme "élevées pour plus longtemps" plutôt que "plus élevées pour plus longtemps". Cette dernière implique des hausses de taux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui."

L'inflation suisse plus élevée que prévu en avril a fait grimper le franc suisse par rapport à l'euro et au dollar.

"La probabilité d'une nouvelle baisse (de la part de la Banque nationale suisse) en juin est un peu plus faible, mais je pense qu'elle sera toujours satisfaite de la situation de l'inflation", a déclaré M. Christensen de Nordea.

"Je m'attends toujours à une nouvelle baisse en juin, surtout si la Banque centrale européenne réduit également ses taux le mois prochain.