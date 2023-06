Le yen a franchi la barre des 145 dollars vendredi, un niveau qui a incité les spéculateurs à se méfier d'une éventuelle intervention des autorités japonaises, tandis que le ralentissement de la reprise économique en Chine a également maintenu la pression sur le yuan.

Le yen a atteint son niveau le plus bas depuis plus de sept mois, à 145,07 pour un dollar, au début des échanges asiatiques, et se dirigeait vers une perte trimestrielle de plus de 8 %.

Cette nouvelle baisse a alimenté les spéculations sur l'imminence d'une intervention des autorités japonaises, d'autant plus que le niveau de 145 pour un dollar les a incitées à soutenir le yen en septembre.

"Je ne pense pas qu'il y ait une ligne énorme dans le sable, parce que si les autres devises majeures des principaux partenaires commerciaux évoluent également en tandem, il n'est pas logique qu'ils interviennent", a déclaré Saktiandi Supaat, responsable régional de la recherche et de la stratégie en matière de change à la Maybank.

"Mais bien sûr, les gens considéreront que 145 est le niveau historique.

Les données de vendredi ont montré que les prix à la consommation de base à Tokyo ont augmenté de 3,2 % en juin par rapport à l'année précédente, dépassant l'objectif de 2 % de la Banque du Japon pour le 13ème mois consécutif.

Vendredi également, une enquête officielle sur les usines a montré que l'activité manufacturière chinoise s'est contractée pour le troisième mois consécutif en juin.

Le yuan terrestre est tombé à son plus bas niveau depuis novembre, à 7,2615 pour un dollar, peu après l'ouverture des marchés vendredi.

Cette semaine, les autorités chinoises ont intensifié leurs efforts pour ralentir la dépréciation du yuan, la Banque populaire de Chine (PBOC) fixant des taux intermédiaires plus élevés que prévu et les banques d'État vendant des dollars à la fois sur le territoire national et à l'étranger.

"Leurs efforts visent à ralentir le rythme de la dépréciation de la monnaie ... mais en général, en termes de fondamentaux, je pense que la politique d'assouplissement de la PBOC et l'environnement économique ne soutiennent pas le (yuan)", a déclaré M. Supaat de Maybank.

Le dollar australien, souvent utilisé comme un substitut liquide pour le yuan, a glissé de 0,12 % à 0,6608 $.

Le dollar néo-zélandais a augmenté de 0,02% à 0,6070 $.

D'AUTRES HAUSSES À VENIR

Le dollar américain s'est raffermi au début des échanges asiatiques et était en passe d'inverser deux trimestres de perte par rapport à six de ses principaux homologues, bénéficiant du soutien des paris selon lesquels la Réserve fédérale américaine doit encore augmenter ses taux d'intérêt pour juguler l'inflation.

L'indice du dollar s'est stabilisé autour de 103,33 et se dirigeait vers un gain d'environ 0,7 % au deuxième trimestre.

Le nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocations chômage a diminué de manière inattendue la semaine dernière, selon les données publiées jeudi, tandis que le Département du Commerce a relevé le même jour son estimation du produit intérieur brut du premier trimestre.

"Les deux données économiques publiées ont dépassé les attentes du marché et ont certainement renforcé l'idée d'une économie américaine résiliente", a déclaré Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia.

La livre sterling était en hausse de 0,06 % à 1,2619 $ et se dirigeait vers un gain mensuel de 1,4 %, les traders estimant de la même manière que la Banque d'Angleterre devrait procéder à de nouvelles hausses de taux alors que le taux d'inflation britannique continue d'être élevé.

L'euro a progressé de 0,11 % à 1,0874 $ et devrait gagner environ 1,7 % sur le mois dans le contexte d'une Banque centrale européenne toujours aussi pessimiste.

"Même si un certain resserrement est encore prévu, l'accent sera mis de plus en plus sur la dimension temporelle de la politique monétaire", a déclaré Elwin de Groot, responsable de la stratégie macroéconomique chez Rabobank.

"En fin de compte, aux États-Unis, dans la zone euro et au Royaume-Uni, la politique n'a pas été suffisamment restrictive pendant assez longtemps pour avoir un impact réel sur l'inflation de base.