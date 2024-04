Le yen a chuté à ses plus bas niveaux depuis plusieurs années face au dollar américain et à l'euro mardi, ce qui maintient les investisseurs dans une situation de surveillance accrue des interventions japonaises avant la réunion de politique générale de la Banque du Japon qui aura lieu cette semaine.

L'euro a atteint 165,71 yens, son plus haut niveau depuis 2008, après que les données aient montré que l'activité commerciale dans la zone euro a augmenté à son rythme le plus rapide depuis près d'un an, principalement en raison d'une reprise dans les services. La monnaie commune européenne était en hausse de 0,4 % à 165,67 yens.

Le dollar a atteint 154,88 contre le yen, un pic de 34 ans, et s'est rapproché de 155, un niveau considéré par les acteurs du marché comme le nouveau déclencheur d'une intervention japonaise.

Le billet vert a peu varié au cours de la journée à 154,79 yens.

"Le niveau de 155 pour le dollar/yen est un chiffre psychologique clé après que les responsables japonais aient négligé d'intervenir en faveur de leur monnaie à 152," a déclaré Helen Given, cambiste chez Monex USA à Washington.

"Bien que (le gouverneur de la BOJ Kazuo) Ueda ait déclaré à plusieurs reprises que la BoJ ne relèverait pas ses taux d'intérêt dans le seul but de stimuler le yen, il existe un fort potentiel d'action de la part des responsables de la monnaie en tandem avec la réunion de vendredi."

Elle ajoute que la Banque du Japon restera probablement immobile vendredi, ce qui pourrait entraîner un nouvel affaiblissement du yen, mais pense "qu'il y a de fortes chances que nous assistions à une intervention sur le marché le soir même afin d'empêcher une plus grande glissade vers 160".

Plus tôt dans la journée de mardi, le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a lancé l'avertissement le plus fort à ce jour sur la possibilité d'une intervention, affirmant que la réunion de la semaine dernière avec ses homologues américain et sud-coréen avait jeté les bases d'une action de Tokyo contre les mouvements excessifs du yen.

Toutefois, certains doutaient que Tokyo agisse si près de la réunion de politique générale de deux jours de la BOJ, qui commence jeudi.

La banque centrale japonaise devrait prévoir que l'inflation se maintiendra autour de son objectif de 2 % au cours des trois prochaines années dans une nouvelle estimation attendue vendredi, indiquant qu'elle est prête à relever prudemment les taux d'intérêt cette année encore, à partir de niveaux proches de zéro.

Le dollar a légèrement baissé par rapport au yen après que des données aient montré que l'activité commerciale américaine avait baissé en avril pour atteindre son plus bas niveau depuis quatre mois, en raison d'une demande plus faible.

S&P Global a déclaré mardi que l'indice PMI composite américain, qui suit les secteurs de la fabrication et des services, est tombé à 50,9, un niveau légèrement supérieur à la zone d'expansion, par rapport à 52,1 en mars.

L'indice du dollar a également chuté après les données PMI, perdant 0,4 % à 105,66. Il est tombé à son plus bas niveau en deux semaines, à 105,61.

L'euro, quant à lui, a atteint un pic de deux semaines contre le dollar, à 1,0711 $, avant de redescendre à 1,0707 $, en hausse de 0,5 %.

La monnaie commune a également brièvement égalé le sommet de trois mois atteint la veille face à la livre (86,43 pence), après la publication des données PMI allemandes. L'euro était en baisse de 0,3% à 85,95 pence.

Les commentaires pessimistes des décideurs politiques de la Banque d'Angleterre ont laissé la livre sterling proche de son niveau le plus faible depuis des mois. Les responsables de la BOE ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que l'inflation se rapproche de l'objectif de 2 % et qu'elle y reste, ce qui a conforté les investisseurs dans leur conviction que la banque réduira ses taux d'intérêt au cours de l'été.

Plus tôt dans l'année, la livre sterling a été soutenue par les attentes selon lesquelles la Banque d'Angleterre réduirait ses taux de manière significative plus tard que la Banque centrale européenne, que les marchés voient actuellement s'assouplir en juin.

La monnaie britannique est tombée lundi à son plus bas niveau depuis cinq mois, à 1,2299 dollar, mais s'est redressée mardi à 1,2450 dollar, en hausse de 0,8 %, à la suite de la publication de données solides sur l'activité économique en Grande-Bretagne.

Aux États-Unis, les investisseurs s'attendent à ce que la Réserve fédérale soit l'une des dernières grandes banques centrales à procéder à des réductions, le marché des contrats à terme sur les taux d'intérêt évaluant actuellement à 73 % la probabilité d'un premier assouplissement d'ici septembre, selon l'outil FedWatch du CME.

Il y a quelques semaines, les marchés pariaient sur le mois de juin pour le début du cycle d'assouplissement de la Fed, ce qui a fait grimper le dollar.

Les investisseurs auront une autre occasion d'évaluer la force de l'économie américaine cette semaine avec les données du produit intérieur brut du premier trimestre jeudi et l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE), la mesure de l'inflation préférée de la Fed, vendredi.

Les acteurs du marché anticipent une augmentation de 0,3 % de l'indice PCE en mars, inchangé par rapport au mois précédent, et une augmentation de 2,6 % en glissement annuel, contre une augmentation de 2,5 % en février, selon un sondage Reuters.