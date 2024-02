Le yen a atteint de nouveaux planchers par rapport à l'euro, à la livre sterling et à d'autres devises cette semaine et s'est dirigé vers une quatrième baisse hebdomadaire par rapport au dollar, les investisseurs recherchant de meilleurs rendements un peu partout sauf au Japon, en pariant que les taux y resteraient proches de zéro pendant un certain temps.

Le yen est la monnaie la moins performante du G10 cette année, avec une baisse de 6,4 % par rapport au dollar. Le billet vert est la monnaie la plus performante.

Pour la semaine, le yen est en baisse de 0,6 % par rapport à l'euro, atteignant son niveau le plus bas depuis trois mois à 163,45 pour un euro. Il a chuté dans les mêmes proportions par rapport à la livre sterling, atteignant son plus bas niveau depuis fin 2015 à 190,83, et a atteint son niveau le plus bas depuis neuf ans par rapport aux dollars australien et néo-zélandais.

Les mouvements du yen contre le dollar ont été plus modestes en raison du risque que sa chute puisse provoquer une intervention sur les marchés de la part du Japon, les responsables ayant rappelé aux traders qu'ils se tenaient prêts ces derniers jours.

Le dollar a gagné 0,1% pour s'échanger à 150,41 yens cette semaine. Les mouvements au début de la session asiatique de vendredi ont été faibles.

Les investisseurs peuvent percevoir des intérêts, ou carry, en empruntant des yens autour de 0 % et en achetant des actifs générateurs de revenus dans d'autres devises.

L'indice de volatilité des changes de la Deutsche Bank s'étant effondré à son plus bas niveau depuis deux ans et les marchés ayant fait marche arrière sur les paris de réductions importantes des taux d'intérêt aux États-Unis, en Europe et en Grande-Bretagne - laissant les rendements élevés - l'opération est rentable.

"L'accent est mis sur le portage alors que nous sommes dans un environnement de fourchette", a déclaré Moh Siong Sim, stratège à la Bank of Singapore, notant que les espoirs d'une reprise du yen avaient été mis à mal par les données de la semaine dernière montrant un glissement inattendu vers la récession au Japon.

"Nous sommes à un point où il n'y a pas beaucoup de conviction dans le monde des devises", a-t-il dit, ajoutant que les carry trades ne semblaient pas être "une histoire si convaincante... autre que pour le carry lui-même". Cela semble être une motivation suffisante pour les investisseurs.

À deux ans, l'écart de rendement entre les obligations d'État japonaises et américaines est de plus de 450 points de base. Les données de positionnement montrent que les positions courtes sur le yen ont augmenté la semaine dernière.

Ailleurs, le flux vers les monnaies à haut rendement a contribué à la hausse des dollars australien et néo-zélandais. Le kiwi a dépassé les 62 cents la nuit dernière et a acheté en dernier 0,6197 $, en dépit de la faiblesse des ventes au détail, alors que les traders évaluent la possibilité que la banque centrale augmente les taux d'intérêt la semaine prochaine.

Le dollar australien, qui a dépassé sa moyenne mobile de 200 jours cette semaine, a augmenté de 0,1 % à 0,6563 $ vendredi pour un gain hebdomadaire de 0,5 %, le plus important depuis deux mois.

L'euro est également en passe de réaliser sa plus forte hausse depuis deux mois grâce à une réduction constante de l'ampleur des réductions de taux d'intérêt attendues cette année, les marchés prévoyant désormais des réductions d'environ 90 points de base au lieu de 160 à la fin de 2023.

Des enquêtes sur les directeurs d'achat plus solides que prévu, publiées cette nuit, ont renforcé les arguments en faveur de la prudence en matière de réduction des taux.

L'euro a acheté pour la dernière fois 1,0836 $. L'indice du dollar américain était en baisse de 0,3 % pour la semaine à 103,91. La livre sterling était en hausse de 0,5 % sur la semaine à 1,2658 $.

Le yuan chinois a fait un retour régulier depuis la pause du nouvel an lunaire, n'ayant pratiquement pas bougé cette semaine à 7,1937 pour un dollar, malgré des réductions importantes des taux hypothécaires chinois.

Plus tard dans la journée, les discours des banquiers centraux, notamment ceux de Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, et de Christopher Waller, gouverneur de la Fed, seront suivis de près.