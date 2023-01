Le yen s'envole alors que le marché défie la BOJ, les actions saluent le recul de l'inflation

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,8% pour atteindre un nouveau sommet de sept mois et se dirigeait vers une troisième semaine consécutive de gains.

Le Nikkei japonais a baissé de 0,4 % et le yen, qui a bondi de 2,7 % contre le dollar au cours de la nuit, a poursuivi sa progression et a encore augmenté d'environ 0,2 % pour atteindre 128,65 par dollar. Il est en hausse de 6 % en un peu plus de trois semaines depuis que la Banque du Japon a stupéfié les marchés en élargissant la bande autour de son objectif de rendement des obligations à 10 ans.

Un rapport de journal signalant la possibilité d'une plus grande flexibilité a redoublé les paris sur un changement prochain de la politique ultra-accommodante qui cherche à maintenir les rendements près de zéro.

Le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans a franchi son nouveau plafond de 0,5 % vendredi matin, à 0,53 %. La BOJ a procédé à des achats d'obligations non programmés en réponse. [JP/]

"Le marché s'attend à ce que, lors de la prochaine réunion, ils augmentent à nouveau la fourchette pour le 10 ans", a déclaré Naka Matsuzawa, chef de la stratégie macroéconomique du Japon chez Nomura, faisant référence à la prochaine réunion de la banque centrale qui se déroulera les 17 et 18 janvier.

"Je pense qu'il est trop tôt pour que la BOJ abandonne", a-t-il ajouté. "Elle a encore des munitions pour défendre le plafond de rendement de 0,5 %."

La BOJ avait décrit sa décision de décembre comme visant à remédier aux distorsions sur le marché obligataire, et a défendu le nouvel objectif avec des achats d'obligations - mais cela subit une pression énorme maintenant que les traders ont le sentiment d'un changement lors de la réunion de la semaine prochaine.

"Aucun changement de politique ce mois-ci serait un revers pour le yen", a déclaré Jane Foley, stratégiste FX de Rabobank. "Toutefois, nous chercherions à acheter le yen contre le dollar en cas de baisse, en prévision d'un autre changement (de politique) ... au printemps."

La BOJ relèvera probablement ses prévisions d'inflation la semaine prochaine et débattra de la nécessité de prendre d'autres mesures, ont déclaré à Reuters des sources familières avec la réflexion de la banque.

L'INFLATION EN RECUL

Au-delà du Japon, le sentiment du marché a été dominé par les données sur l'inflation américaine de décembre qui ont plus ou moins répondu aux attentes du consensus. Le rythme annuel de la hausse des prix à la consommation a ralenti à 6,5 % en décembre, contre 7,1 % en novembre.

Les investisseurs ont réagi en revoyant à la baisse les attentes concernant les taux d'intérêt américains. Une hausse de la Réserve fédérale de 25 points de base plutôt que de 50 le mois prochain est maintenant presque universellement attendue, et les marchés à terme ont prévu plusieurs réductions de taux cette année.

Le dollar a glissé de manière générale, les bons du Trésor américain se sont redressés et les actifs considérés comme risqués, tels que les actions et les cryptomonnaies, ont augmenté.

Le Nasdaq a atteint un sommet d'un mois. Le dollar américain a baissé de 0,9 % pour atteindre son plus bas niveau en neuf mois à 1,0868 $ par euro et le dollar australien, sensible au risque, a atteint son plus haut niveau en cinq mois environ à 0,6984 $.

Le bitcoin a bondi de 5 % pour dépasser les 19 000 dollars. Mais certains analystes ont émis une note de prudence, étant donné que l'inflation des services reste collante et que les décideurs de la Fed ne parlent que d'un ralentissement des hausses à venir, et non d'un pivot vers des réductions.

"Le soulagement du marché est fondé sur la solidification des preuves de la désinflation, alors que la Fed approche de la fin de son cycle de resserrement", a déclaré Vishnu Varathan, responsable de l'économie chez Mizuho Bank à Singapour.

"Mais les couches d'inflation suggèrent que les marchés sont peut-être trop optimistes quant au 'pivot'."

Le pétrole a étendu ses gains au cours de la nuit - aidé, également, par l'optimisme concernant la réouverture de la Chine - et les contrats à terme sur le pétrole brut Brent étaient globalement stables à 83,82 $ dans les échanges matinaux en Asie. [O/R]

La banque centrale de Corée du Sud a augmenté son taux d'intérêt directeur de 25 points de base vendredi, comme prévu, et les économistes pensent maintenant qu'elle pourrait avoir atteint la fin de son cycle de hausse.