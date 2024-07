Le yen a fortement augmenté mercredi, ce qui a suscité des spéculations quant à la possibilité d'une nouvelle intervention des autorités japonaises afin de soutenir la devise japonaise, qui est depuis longtemps à son plus bas niveau depuis plusieurs dizaines d'années.

Le yen a connu plusieurs mouvements importants ces derniers jours, s'appréciant fortement jeudi et vendredi à partir de 161,96 pour un dollar, son niveau le plus bas depuis 38 ans, des hausses soudaines qui, selon les acteurs du marché, sont le signe d'une intervention sur le marché des changes.

Les données de la Banque du Japon publiées mardi suggèrent que Tokyo pourrait avoir dépensé 2,14 trillions de yens (13,5 milliards de dollars) pour intervenir vendredi. Si l'on ajoute le montant estimé dépensé jeudi, le Japon est soupçonné d'avoir acheté près de 6 000 milliards de yens par le biais d'interventions la semaine dernière.

"Le fait que le mouvement soit plus important qu'ailleurs semble indiquer une intervention quelconque, mais le moment choisi n'a pas vraiment de sens, il semble sortir de nulle part plutôt que d'être déclenché par un mouvement de volatilité ou un mouvement du taux au comptant", a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef du marché chez Corpay à Toronto.

"Il est possible que les opérateurs aient la gâchette facile, étant donné que la Banque du Japon se profile à l'horizon et que cela exacerbe les mouvements sous-jacents. Mais en l'état actuel des choses, il est difficile de dire s'il y a réellement une intervention en cours ; nous ne voyons pas de données de flux qui suggèrent qu'il s'agit d'une intervention à ce stade".

Les participants au marché ont également cité

les commentaires

du candidat républicain à l'élection présidentielle, Donald Trump, sur la force récente du dollar, dans une interview accordée à Bloomberg et publiée mardi, comme une cause possible de la faiblesse du dollar.

Contre le yen japonais, le dollar s'est affaibli de 0,32% à 156,25 après avoir chuté jusqu'à 156,09, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis le 12 juin.

Le ministère japonais des finances n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Masato Kanda, le principal diplomate japonais en charge des devises, a déclaré qu'il devrait réagir si les spéculateurs provoquaient des mouvements excessifs et qu'il n'y avait pas de limite à la fréquence d'intervention des autorités, a rapporté Kyodo News.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, s'est également affaibli au cours de la journée, perdant 0,43 % à 103,76 après avoir atteint un plus bas de quatre mois à 103,64, alors que les commentaires de plusieurs responsables de la Réserve fédérale indiquaient que la banque centrale se rapprochait d'une réduction des taux d'intérêt.

Le "Livre beige" de la Fed sur l'activité économique

a montré

un rythme d'expansion léger à modeste de la fin mai au début juillet, les entreprises signalant quelques signes de faiblesse persistante sur le marché du travail.

Alors que les marchés ne voient qu'une faible chance pour une réduction des taux d'au moins 25 points de base (pb) lors de la réunion de juillet de la Fed, ils évaluent complètement une réduction en septembre, selon le CME's

l'outil FedWatch de CME

.

L'euro était en hausse de 0,37 % à 1,0937 $ avant la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi, au cours de laquelle on s'attend à ce qu'elle maintienne les taux stables, en mettant l'accent sur les commentaires de la présidente Christine Lagarde pour obtenir des indices sur le calendrier de la prochaine baisse des taux après une réduction de 25 points de base en juin.

La livre sterling s'est renforcée de 0,32 % à 1,3006 $ et a atteint son plus haut niveau en un an contre le dollar à 1,3044 $ grâce à des données qui ont montré que l'inflation britannique a augmenté légèrement plus que prévu, réduisant les chances d'une réduction des taux de la part de la Banque d'Angleterre lors de sa prochaine réunion.

L'inflation globale s'est maintenue à 2% sur une base annuelle en juin contre les prévisions d'une augmentation de 1,9%, tandis que l'inflation des services, étroitement surveillée, s'est élevée à 5,7%.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a baissé de 0,21% à 64 556,03 $. L'ethereum a baissé de 0,56% à 3420,38 dollars.