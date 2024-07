Le yen japonais a atteint son plus haut niveau en six semaines jeudi, stimulant les spéculations sur une intervention officielle, tandis que le dollar a subi des pertes importantes, les marchés se préparant à des réductions de taux américains dans quelques mois et attendant une réunion de la banque centrale en Europe plus tard dans la journée.

L'euro a oscillé à 1,094 $, proche du pic de quatre mois atteint mercredi, avant la réunion de la Banque centrale européenne, où l'on s'attend à ce que les taux soient maintenus, mais où d'autres réductions seront probablement signalées.

Le dollar australien a été légèrement stimulé par des données mitigées sur l'emploi et s'est négocié à 0,6738 $. La livre sterling est restée stable à 1,3001 $, juste en dessous du sommet d'un an qu'elle avait atteint un jour plus tôt.

Le yen a prolongé sa forte hausse pour atteindre 155,37 pour un dollar dans les premières heures de la session asiatique de jeudi, avant de se stabiliser autour de 156,35, cinq yens en dessous de son niveau d'il y a une semaine.

Les données du marché monétaire de la Banque du Japon suggèrent que les autorités pourraient avoir acheté près de 6 trillions de yens (38,37 milliards de dollars) la semaine dernière, et les traders ont déclaré que les mouvements de cette semaine portaient les marques d'une nouvelle intervention, ou du moins de marchés facilement effrayés par cette perspective.

"De nombreux traders et investisseurs japonais, après l'intervention, ont cherché à recharger leurs transactions", a déclaré Rodrigo Catril, stratège de la National Australia Bank, à Sydney.

"Le mouvement important (mercredi) les aurait pris à contre-pied et aurait déclenché une réévaluation, voire un débouclage de ces positions.

La semaine dernière, les positions nettes à découvert sur le yen ont atteint leur plus haut niveau depuis 17 ans.

Les marchés des taux d'intérêt prévoient plus de 60 points de base de réduction des taux d'intérêt américains cette année et quelque 20 points de base de hausse au Japon, ce qui réduit l'écart important entre les taux qui avait encouragé les investisseurs à prendre d'importantes positions courtes sur le yen.

M. Catril et d'autres analystes ont également souligné que les remarques du candidat à la présidence des États-Unis, Donald Trump, qui a décrit la force du dollar et la faiblesse du yen et du yuan comme un gros problème dans une interview accordée à Bloomberg Businessweek, ont ébranlé les marchés.

Depuis le début de l'année, le yen est la devise du G10 la moins performante par rapport au dollar, perdant plus de 9 %, tandis que le yuan est en baisse d'environ 2,2 %.

Le yuan chinois s'est légèrement raffermi alors que les traders attendaient des nouvelles d'une réunion clé des dirigeants à Pékin qui devrait se terminer plus tard dans la journée. Il était à 7,2576 pour un dollar.

Le dollar néo-zélandais a franchi sa moyenne mobile de 200 jours mercredi et s'est maintenu autour de 0,6071 $ après que certains éléments d'inflation intérieure aient donné une pause aux paris sur les réductions imminentes des taux d'intérêt. (1 dollar = 156,3600 yens)