Le yen sans ami connaît sa troisième semaine consécutive de baisse

L'euro a été légèrement plus faible cette semaine et a été bloqué à 1,1005 $ par la crainte que le conflit en Ukraine nuise à l'économie européenne en augmentant les coûts énergétiques et alimentaires.

L'Australie est un exportateur de ces deux produits et la hausse des prix a permis au dollar local d'enregistrer une deuxième hausse hebdomadaire de plus de 1% d'affilée. L'Aussie est resté stable à 0,7508 $, juste en dessous d'un sommet de quatre mois de 0,7527 $.

Le yen, en revanche, est en train de s'effondrer et a perdu 2,6 % par rapport au billet vert sur la semaine. Il a dépassé la barrière psychologique de 120 pour cent et, à 122,44, il vise à tester la résistance majeure autour de 123,70.

Il a perdu près de 6 % au cours du mois de mars et a été frappé encore plus durement sur les crosses, perdant quelque 8 % contre un Aussie résurgent en seulement huit séances.

La dernière étape de la dégringolade a été déclenchée par les remarques bellicistes du président de la Réserve fédérale Jerome Powell cette semaine, et par la hausse subséquente des rendements américains.

La Banque du Japon (BOJ) s'en est également tenue, par contraste, à un ton dovish, bien que certains traders commencent à penser que, à son plus bas niveau en six ans, le yen est en train de sonder des profondeurs inconfortables.

"Une chose à surveiller pour le dollar/yen est le repli des décideurs politiques au Japon", a déclaré Brent Donnelly, trader et président de la société d'analyse Spectra Markets.

"Je ne suis pas sûr que nous en soyons encore là, mais il est presque certain que le niveau 123,50/125,00 attirera l'attention et générera des gros titres de la part du Premier ministre (Fumio) Kishida ou du ministre des Finances (Shunichi) Suzuki", a-t-il ajouté.

"Une réaction négative pourrait également venir du (gouverneur de la BoJ, Haruhiko) Kuroda."

Le marché obligataire place également les décideurs politiques entre le marteau et l'enclume en remettant en question le contrôle de la courbe des taux, qui, s'il est défendu, pourrait affaiblir davantage le yen.

Le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans a atteint 0,235 % vendredi, proche de sa limite supérieure de 0,25 %.

L'inflation est un autre point de pression, et les prix à la consommation de base à Tokyo ont enregistré ce mois-ci leur plus forte hausse annuelle depuis plus de deux ans, selon des données publiées vendredi.

Ailleurs, les gains des prix des matières premières ont soutenu le dollar néo-zélandais, bien qu'il se soit heurté à une forte résistance juste en dessous de 0,70 $ et était dernièrement à 0,6964 $. [NZD/]

La livre sterling a oscillé autour de 1,3190 $, les traders mettant en balance les perspectives prudemment dovish de la Banque d'Angleterre et les données de février qui ont montré une inflation plus élevée que prévu. [GBP/]

Le rouble russe s'est négocié fermement à Moscou au cours de la nuit, suite à la promesse du président russe Vladimir Poutine de commencer à vendre du gaz aux pays "inamicaux" en roubles, mais il a rendu quelques gains dans des échanges offshore minces.

Il était en dernier lieu à 102,00 par dollar.

