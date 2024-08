Le yen s'est raffermi jeudi après une forte baisse lors de la session précédente dans une semaine volatile qui a laissé un sentiment fragile, les investisseurs évaluant le dénouement des opérations de portage populaires et réfléchissant à la trajectoire des taux que la banque centrale du Japon est susceptible de prendre.

Le yen était en hausse de 0,53% à 145,95 pour un dollar, après avoir chuté de 1,6% mercredi après que le gouverneur adjoint de la Banque du Japon, Shinichi Uchida, ait minimisé la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt à court terme.

La monnaie japonaise a commencé la semaine en touchant un plus haut de sept mois à 141,675 pour un dollar, loin des plus bas de 38 ans qu'elle avait atteints au début du mois de juillet, alors que la faiblesse des données sur l'emploi aux États-Unis la semaine dernière a ravivé les craintes de récession et ébranlé les investisseurs.

La hausse surprise de la Banque du Japon la semaine dernière a également incité les investisseurs à se retirer des opérations de portage, qui consistent à emprunter des yens à des taux peu élevés pour investir dans des actifs libellés en dollars afin d'obtenir des rendements plus élevés.

Un résumé des opinions exprimées lors de la réunion de juillet de la BOJ a montré jeudi que certains membres du conseil ont appelé à la nécessité de continuer à augmenter les taux d'intérêt, l'un d'entre eux estimant qu'ils devraient finalement être portés à au moins 1 % environ.

Les opinions divergentes du résumé de jeudi et d'Uchida mercredi sur la question de savoir si la BOJ continuera à augmenter les taux ou si elle fera une pause en raison de la volatilité du marché vont probablement maintenir les investisseurs dans un état de nervosité.

"Bien que la BOJ ait fait une pause pour l'instant, il est probable qu'elle poursuive son chemin vers la normalisation de sa politique dans les mois à venir", a déclaré Vasu Menon, directeur général de la stratégie d'investissement chez OCBC.

"Il est peut-être trop tôt pour sabler le champagne, car les marchés restent vulnérables au risque de flux de nouvelles négatives et à d'autres incertitudes mondiales."

M. Vasu a déclaré que la chute rapide des actions américaines mercredi à la suite d'une faible vente de bons du Trésor soulignait la fragilité des marchés financiers mondiaux.

Les mouvements brusques du yen ont poussé l'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six rivaux, y compris le yen, à 103,08, près du plus bas niveau de sept mois de 102,15 qu'il a touché lundi.

L'euro est resté stable à 1,09285 dollar, tandis que la livre sterling a atteint 1,26865 dollar, proche de son plus bas niveau en un mois touché mardi.

Le franc suisse, une autre devise utilisée pour financer les opérations de portage, comme le yen, était légèrement plus fort à 0,859 pour un dollar, après une chute de plus de 1 % lors de la session précédente.

Le dollar australien était en hausse de 0,14% à 0,65275 dollars, tandis que le dollar néo-zélandais était stable à 0,59985 dollars.