Le dollar a baissé face au yen mardi, les marchés restant en alerte sur les signes d'une intervention japonaise, mais le marché en général est resté calme, les traders américains étant en congé pour un jour férié.

Le billet vert était en baisse de 0,28% à 1340 GMT à 144,26 yens, après avoir augmenté de 0,27% lundi.

Cependant, le yen est resté proche de son plus bas niveau de la semaine dernière, 145,07 pour un dollar, ce qui a incité le ministre japonais des Finances, Shunichi Suzuki, à mettre en garde contre les ventes excessives de yens.

L'activité du marché a été relativement modérée, les marchés américains étant fermés pour le jour férié du 4 juillet. Les investisseurs attendaient également le rapport de vendredi sur l'emploi non agricole aux États-Unis, qui pourrait influencer la prochaine décision de la Réserve fédérale.

L'euro était en baisse de 0,15 % par rapport au dollar, à 1,089 $, tandis que la livre sterling était en hausse de 0,28 %, à 1,273 $.

L'indice du dollar américain, qui suit l'évolution du billet vert par rapport à six autres devises, a peu varié à 102,95.

"Il semble que chaque semaine apporte quelque chose et cette semaine, nous attendons les chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis", a déclaré Alvin Tan, responsable de la stratégie de change pour l'Asie chez RBC Capital Markets.

La Reserve Bank of Australia (RBA) a maintenu ses taux d'intérêt à 4,10 % mardi, expliquant qu'elle souhaitait disposer de plus de temps pour évaluer l'impact des hausses passées, mais a averti qu'un nouveau resserrement pourrait s'avérer nécessaire pour maîtriser l'inflation.

Le dollar australien a rebondi, mais était en hausse de 0,34% à 0,669 $ à 1340 GMT.

Les marchés avaient penché pour que la banque centrale maintienne ses taux après que l'inflation ait diminué un peu plus que prévu en mai, mais les traders qui parient sur l'évolution future des taux d'intérêt s'attendent à au moins une nouvelle hausse des taux au cours de ce cycle, selon les prix pratiqués sur les marchés de produits dérivés.

La pause de la RBA est intervenue après un mois de juin exceptionnel pour les hausses de taux d'intérêt dans le monde. Sept des neuf banques centrales supervisant les dix devises les plus échangées qui se sont réunies en juin ont relevé leurs taux, tandis que deux ont opté pour le statu quo, selon les données de Reuters.

Sur les marchés des changes, les investisseurs sont restés attentifs à une éventuelle intervention des autorités japonaises pour enrayer les pertes du yen.

Plus tôt dans la journée de mardi, Masato Kanda, le principal diplomate financier japonais, a déclaré que les autorités étaient en contact étroit avec Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain, et d'autres autorités étrangères, presque tous les jours, sur les devises et les marchés financiers en général.

Le Japon a acheté des yens en septembre, pour la première fois depuis 1998, alors que la promesse de la Banque du Japon de maintenir une politique ultra-libre aussi longtemps que nécessaire a fait chuter le yen jusqu'à 145 pour un dollar. Elle est à nouveau intervenue en octobre, après que le yen a chuté à 151,94, son niveau le plus bas depuis 32 ans.

"La Banque du Japon n'est toujours pas disposée à s'éloigner de la politique YCC, ce qui se traduira par une hausse du dollar", a-t-il déclaré, faisant référence au contrôle de la courbe de rendement du Japon qui maintient les taux du marché obligataire à un niveau bas.

Selon M. Tan, le dollar devrait dépasser les 150 yens, ce qui rendrait une intervention "plus probable qu'improbable".