Le dollar s'est montré hésitant mardi, n'ayant pas bénéficié d'une hausse significative des rendements du Trésor américain, bien que cela ait maintenu la pression sur le yen qui s'est maintenu près de ses plus bas niveaux depuis plusieurs décennies et a laissé les traders en alerte pour tout signe d'intervention.

Le billet vert a gagné 0,03% à 151,88 yens, se maintenant près d'un plus haut de 34 ans de 151,975 yens atteint le mois dernier alors que les fonctionnaires japonais ont continué à augmenter leurs efforts de mâchoire dans une tentative de défendre la monnaie.

Le ministre des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré mardi que les autorités n'excluraient aucune option pour faire face aux mouvements excessifs du yen, réitérant son avertissement selon lequel Tokyo est prêt à agir contre les récentes baisses importantes de la monnaie.

La menace d'une intervention de Tokyo a empêché le dollar de franchir le seuil très surveillé des 152 yens, même si les rendements du Trésor américain - que la paire dollar/yen a tendance à suivre de près - augmentent.

"La paire USD/JPY continuera à évoluer dans une fourchette étroite de 151,0-152,5", a déclaré Ryota Abe, économiste chez SMBC.

Il s'attend à ce que les autorités japonaises interviennent sur le marché des devises pour "freiner la volatilité" en cas de hausse rapide de la paire dollar/yen.

Mardi également, le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré que la banque centrale devait envisager de réduire le degré de stimulation monétaire si l'inflation tendancielle continuait à s'accélérer.

Sur le marché plus large, le dollar néo-zélandais a atteint un plus haut de plus de deux semaines de 0,6049 $, balayant une enquête d'un groupe de réflexion privé qui a montré que la confiance des entreprises du pays au premier trimestre s'est affaiblie alors que les entreprises ont fait face à une série de vents contraires.

La livre sterling a gagné 0,03 % pour atteindre 1,26575 $, tandis que l'euro s'est stabilisé à 1,0857 $, se maintenant près de son plus haut niveau en deux semaines.

Le dollar est resté près d'un creux de deux semaines contre un panier de devises à 104,15, ne parvenant pas à tirer un soutien significatif d'une hausse des rendements du Trésor américain.

Les rendements du Trésor ont augmenté alors que les traders réduisent leurs paris sur le rythme et l'ampleur des réductions de taux de la Réserve fédérale attendues plus tard dans l'année, avec le rendement à deux ans atteignant un plus haut de plus de quatre mois de 4,8010% mardi.

Le rendement de référence à 10 ans s'est établi pour la dernière fois à 4,4138 %.

Les contrats à terme indiquent maintenant qu'environ 60 points de base d'assouplissement sont prévus pour la Fed cette année, alors que les marchés doutent de plus en plus d'un cycle d'assouplissement débutant en juin.

Les données sur l'inflation américaine attendues mercredi constitueront le principal événement de la semaine.

"Depuis quelques jours, nous constatons une déconnexion croissante entre ce qui se passe dans les bons du Trésor américain, en particulier un nouveau record depuis le début de l'année pour les rendements des bons du Trésor, et le dollar qui ne réagit pas", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie de change à la National Australia Bank.

"Fondamentalement, nous pensons qu'il y a deux choses à noter. Premièrement, nous voyons de plus en plus de signes d'amélioration dans le reste du monde en dehors des États-Unis... et je pense que la force que nous observons dans les prix des matières premières semble être symptomatique - on pourrait presque l'appeler - d'un commerce de reflation mondial."

Ailleurs, le dollar australien a gagné 0,1 % à 0,6611 $, tandis que le yuan chinois a légèrement baissé à 7,2341 pour un dollar.

Alors que le yuan s'est stabilisé cette semaine en partie grâce à une récente série de données économiques chinoises positives, la monnaie reste à un cheveu du plus bas niveau de 4 mois et demi de 7,2364 qu'elle a atteint le 3 avril, malgré les paramètres de référence quotidiens plus fermes de la banque centrale. Elle a perdu 1,8 % cette année.