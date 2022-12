Le yen sur la défensive avant la réunion de la Banque centrale européenne ; le dollar néo-zélandais s'effondre.

Le billet vert s'est également rapproché de son plus haut niveau en une semaine par rapport à un panier de devises majeures, soutenu par la hausse des rendements du Trésor américain, les investisseurs continuant à assimiler le message de la Réserve fédérale concernant des taux d'intérêt plus élevés à plus long terme.

Le dollar néo-zélandais a chuté après une forte baisse dans une enquête sur la confiance des entreprises locales. L'Aussie, cependant, a peu changé après avoir ignoré les minutes de la dernière réunion politique de la Reserve Bank of Australia.

La "mise à jour hawkish de la politique de la Fed reste fraîche dans l'esprit des investisseurs", ce qui a soutenu les rendements américains et le dollar, a écrit Rodrigo Catril, stratège de la National Australia Bank, dans une note au client.

Dans le même temps, "la consolidation est le thème du marché des changes" dans un contexte de raréfaction de la liquidité du marché à l'approche des fêtes de fin d'année, a-t-il ajouté.

Le dollar a gagné 0,37% à 137,415 yens, la paire étant particulièrement sensible aux variations des rendements américains à long terme, se rapprochant de l'extrémité supérieure de la fourchette de négociation de ce mois de 133,62 à 138,18.

Les rendements du Trésor à dix ans se sont maintenus à un sommet d'une semaine de 3,601 % dans les échanges à Tokyo.

Alors que la BOJ devrait maintenir des taux d'intérêt très bas et rassurer les marchés sur le fait qu'elle n'est pas pressée de retirer ses mesures de relance, la conférence de presse du gouverneur Haruhiko Kuroda sera suivie de près pour déceler les indices d'une éventuelle modification de la politique à l'approche de la fin de son mandat au printemps.

Le yen a brièvement grimpé lundi après que les médias aient rapporté que le gouvernement envisagerait l'année prochaine de réviser une déclaration commune avec la BOJ qui engage la banque à atteindre son objectif d'inflation de 2 % dès que possible.

Le Dollar Index - qui mesure la monnaie par rapport au yen, à l'euro et à quatre autres grandes devises - a légèrement augmenté de 0,13 % à 104,75, s'approchant ainsi du sommet de 104,93 atteint lundi, qui était son plus haut niveau depuis le 13 décembre.

L'euro a légèrement baissé de 0,07 % à 1,0601 $, abandonnant un peu de son gain de 0,23 % de lundi après une lecture optimiste du moral des entreprises allemandes. Plus tôt dans la journée, l'if avait langui à son plus bas niveau depuis le 13 décembre à 1,05755 $.

La livre sterling est restée stable à 1,21455 $, se maintenant à proximité du plus bas niveau de la session précédente, soit 1,2120 $, sur près de deux semaines.

L'Aussie était plus faible de 0,03 % à 0,66965 $, se consolidant autour de ce niveau depuis jeudi, suite à son retrait du sommet de trois mois de 0,6730 $ de la semaine dernière.

Le procès-verbal de la réunion de la RBA du 6 décembre, au cours de laquelle les décideurs ont opté pour une hausse des taux d'un quart de point, a montré qu'ils ont également envisagé une hausse d'un demi-point et une pause.

Ces minutes ont renforcé les "perspectives incertaines" de la politique, ce qui a donné un poids supplémentaire au dollar australien, a déclaré Sean Callow, stratégiste chez Westpac.

"Le malaise suscité par les changements aléatoires de la politique de la Chine en matière de COVID semble également maintenir un frein à l'AUD/USD", a-t-il ajouté. "Mais avec des conditions commerciales qui s'éclaircissent en fin d'année, l'AUD/USD pourrait être en mesure de se stabiliser et d'éviter une cassure de 0,6600."

Le dollar néo-zélandais a reculé de 0,41 % à 0,63380 $.