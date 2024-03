Le yen s'est rapproché de la barre des 150 dollars mardi, mais a tenu bon à la veille d'une décision cruciale de la Banque du Japon (BOJ), tandis que le dollar américain s'est imposé face à ses pairs, les paris sur des baisses de taux anticipées dans ce pays ayant été revus à la baisse.

Les décisions de taux de la BOJ et de la Banque de réserve d'Australie (RBA) sont sous les feux de la rampe en Asie, et les mouvements de devises ont été modérés tôt ce mardi, les traders hésitant à prendre de nouvelles positions avant les résultats.

Le yen a peu changé à 149,14 pour un dollar, tandis que le dollar australien a baissé de 0,06% à 0,6556 $.

La BOJ, en particulier, occupe le devant de la scène, étant donné les spéculations tourbillonnantes selon lesquelles la banque centrale dovish pourrait finalement mettre fin à des années de politique ultra-facile à la fin de sa réunion de politique générale de deux jours, mardi.

Face à l'euro, le yen s'est stabilisé à 162,18, la monnaie japonaise ayant également peu changé face à l'aussie à 97,78.

Le journal Nikkei a rapporté lundi que la BOJ devrait décider de mettre fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs et de suspendre le contrôle de la courbe des taux et l'achat d'actifs à risque lors de la réunion de ce mois.

"S'ils augmentent les taux d'intérêt... Je pense que nous devrons attendre au moins plusieurs mois de plus pour une hausse ultérieure en territoire positif", a déclaré Gareth Berry, stratège des changes et des taux chez Macquarie.

"Il ne s'agira pas de hausses successives en mars et en avril. Il y aura des raisons de faire une pause... ils ne sont pas pressés".

Les responsables politiques japonais ont rapidement averti que les conditions monétaires accommodantes resteraient probablement en place même après que la BOJ ait mis fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs, tempérant ainsi les attentes du marché quant à un changement d'orientation de la politique de la banque centrale.

Cela devrait également maintenir le yen sous pression à court terme, étant donné les écarts de taux d'intérêt toujours marqués entre le Japon et les États-Unis, et alors que les paris sur la probabilité que la Réserve fédérale maintienne les taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps s'intensifient.

"Chaque fois que la Fed et la BOJ modifient leur politique à peu près en même temps, c'est toujours la Fed qui gouverne et domine l'action des prix, même en ce qui concerne le dollar/yen. Ainsi, les décisions de la BOJ sont généralement, en ce qui concerne le yen, d'une importance secondaire", a déclaré M. Berry.

PERSPECTIVES EN MATIÈRE DE TAUX

En Australie, on s'attend à ce que la RBA maintienne ses taux plus tard dans la journée de mardi, les principales banques locales australiennes prévoyant qu'il n'y aura pas de changement de taux avant la fin du mois d'août.

"Maintenir les taux directeurs et les orientations politiques inchangées semble être une décision raisonnablement simple en présence d'une grande incertitude", a déclaré Carl Ang, analyste de la recherche sur les revenus fixes chez MFS Investment Management.

"Dans l'ensemble, une plus grande clarté sur les perspectives d'inflation et son retour à l'objectif semble être un précurseur nécessaire à un signal plus dovish et éventuellement à des taux plus bas d'ici la fin de l'année".

L'Aussie a trouvé un certain soutien au début de la semaine grâce à des données chinoises meilleures que prévu, mais en raison de la résurgence du dollar américain, il était encore loin d'un plus haut d'environ deux mois de 0,6667 $ atteint plus tôt dans le mois.

Le dollar néo-zélandais était également coincé près de son plus bas niveau de deux semaines de lundi et a acheté pour la dernière fois 0,6079 $.

Ailleurs, l'euro a augmenté de 0,02% à 1,08735 $, après avoir touché un creux de deux semaines de 1,0866 $ dans la session précédente.

La livre sterling a baissé de 0,05% à 1,2723 $.

Un rebond du billet vert - aidé par une récente série de données économiques américaines résistantes indiquant une inflation encore timide, a interrompu le déclin du dollar alors que les investisseurs ajustent leurs attentes quant au rythme et à l'ampleur des réductions de la Fed cette année.

Cela se produit avant la décision politique de la Fed, également prévue cette semaine, où l'accent sera mis sur tout indice concernant la date à laquelle la banque centrale pourrait commencer son cycle d'assouplissement des taux d'intérêt.

"Nous nous attendons à ce que le FOMC continue à montrer une base de trois réductions pour 2024 lors de sa réunion de mars et nous avons abaissé nos propres prévisions à trois réductions contre quatre précédemment en 2024", a déclaré David Mericle, économiste en chef de Goldman Sachs pour les États-Unis, dans une note à l'intention des clients.

Par rapport à un panier de devises, le dollar a augmenté de 0,02% à 103,60, après avoir touché un plus haut de deux semaines de 103,65 lors de la session précédente.