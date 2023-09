Le yen s'est stabilisé près de son plus haut niveau en une semaine mardi, alors que les commentaires du principal banquier central du Japon sur une possible fin de sa politique de taux d'intérêt négatifs se sont répercutés sur les marchés, tandis que le dollar a regagné un peu de terrain perdu.

Le gouverneur de la Banque du Japon (BOJ), Kazuo Ueda, a déclaré lors d'une interview accordée à un journal au cours du week-end que la banque pourrait obtenir suffisamment de données d'ici la fin de l'année pour déterminer si elle peut mettre fin aux taux négatifs, des remarques qui, lundi, ont permis au yen d'enregistrer son plus grand gain quotidien contre le dollar en deux mois.

La devise japonaise était plus de 0,1% plus bas à 146,83 pour un dollar, après avoir atteint un sommet d'une semaine à 145,91 lors de la session précédente.

"Essentiellement, le gouverneur Ueda a défini une trajectoire et un calendrier conditionnels pour la première hausse de taux et l'abandon de sa politique de taux d'intérêt négatifs, si les données le permettent", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.

"On peut supposer que la BOJ fait également un pas de plus vers l'abandon du contrôle de la courbe des taux (YCC) et, logiquement, on pourrait dire que la BOJ aimerait pouvoir relever les taux et supprimer le YCC simultanément.

Le yen a subi d'énormes pressions par rapport au dollar en raison des écarts croissants de taux d'intérêt avec les États-Unis, depuis que la Réserve fédérale a entamé son cycle agressif de relèvement des taux l'année dernière, tandis que la BOJ reste une exception dovish.

Toutefois, Hiroshige Seko, haut responsable du parti au pouvoir au Japon, a déclaré mardi qu'il considérait que les remarques de M. Ueda signifiaient que la banque centrale continuerait à assouplir sa politique monétaire.

Ailleurs, le dollar américain a effacé une partie de ses pertes de la session précédente, avec l'Aussie en baisse marginale à 0,6430 $, tandis que le dollar néo-zélandais a baissé de 0,16% à 0,5910 $.

Les deux monnaies des antipodes ont été parmi les plus grands bénéficiaires contre un billet vert plus faible lundi et ont gagné 0,8% et 0,6%, respectivement.

L'euro a touché un plus haut d'une semaine à 1,0771 $ plus tôt dans la session, et a été en dernier lieu en baisse de 0,08% pour s'échanger à 1,0738 $.

"Compte tenu du fait que nous avons également eu un élan assez fort derrière les positions longues sur le dollar américain à travers les paires de devises du G10, je pense que cela a donné au marché une raison de prendre des bénéfices avant les chiffres (de l'inflation) aux États-Unis", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

Les données sur l'inflation américaine pour le mois d'août sont attendues mercredi, les traders cherchant à savoir si la plus grande économie du monde est bien sur la voie d'un "atterrissage en douceur" et si la Fed a encore du chemin à faire pour relever ses taux.

L'indice du dollar américain, qui a terminé la semaine dernière avec une série de huit semaines de gains, a augmenté de 0,07% à 104,64, après avoir chuté de 0,46% lors de la session précédente. La livre sterling s'est stabilisée à 1,2514 dollar.

Le yuan onshore et le yuan offshore ont tous deux trouvé un certain soutien près de leurs plus hauts d'une semaine et se sont achetés respectivement 7,2907 pour un dollar et 7,3072 pour un dollar.

Les deux yuans avaient enregistré lundi leur plus forte hausse quotidienne par rapport au dollar depuis environ six mois.

Reuters a rapporté que la banque centrale chinoise renforce son contrôle sur les achats massifs de dollars par les entreprises nationales, à un moment où le yuan est confronté à une pression croissante à la dépréciation.

En ce qui concerne les cryptomonnaies, le bitcoin a augmenté de plus de 2 % pour atteindre 25 720 dollars, après être passé sous la barre des 25 000 dollars pour la première fois en trois mois lundi.

L'Ether a également gagné 1,8 % à 1 579,20 $, après avoir chuté à un plus bas de six mois de 1 531,10 $ lors de la session précédente.

"En ce moment, ce que nous voyons vraiment, ce sont les effets du resserrement des liquidités sur le marché qui commencent à peser sur les actifs spéculatifs comme le bitcoin une fois de plus", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés financiers chez Capital.com.