Le yuan chinois a atteint lundi son plus bas niveau depuis sept mois face au dollar et s'est rapproché de la limite officielle de la marge de fluctuation, sous la pression de la vigueur générale du dollar et de la chute du yen.

La monnaie semblait devoir connaître une sixième baisse mensuelle consécutive en juin, et est restée à un cheveu du côté faible de sa marge de fluctuation quotidienne officielle au cours de la semaine dernière, alors que les sorties de capitaux vers des dollars à rendement plus élevé et les spéculations sur le fait que la banque centrale l'autorise à se déprécier lentement ont pesé sur le yuan.

Le yuan au comptant a chuté à 7,2624 pour un dollar, son niveau le plus faible depuis novembre et à un pip de l'extrémité faible de la fourchette dans laquelle la Banque populaire de Chine l'oriente. Il s'est échangé pour la dernière fois à 7,2618 pour un dollar à 0910 GMT.

Il est cependant resté dans une fourchette très étroite alors que les traders attendent des données économiques clés au niveau national et d'autres indicateurs américains qui aideront à déterminer les attentes de la Réserve fédérale américaine en matière de politique.

Les échanges ont également été modérés alors que les marchés asiatiques ont vu le yen se rapprocher de ses plus bas niveaux depuis 34 ans, qui ont incité le Japon à intervenir pour acheter des yens à la fin du mois d'avril.

Le yuan chinois a perdu 2,2 % de sa valeur cette année. Il est sous pression depuis le début de l'année 2023, car les problèmes intérieurs liés à un secteur immobilier moribond, à la faiblesse de la consommation et à la baisse des rendements entraînent des flux de capitaux hors du yuan, et les investisseurs étrangers se tiennent à l'écart de son marché boursier malade.

Le yuan est en hausse de plus de 10 % par rapport au yen depuis le début de l'année, ce qui explique en grande partie pourquoi les analystes soupçonnent Pékin de masser sa propre monnaie pour la faire baisser au fil du temps.

Avant l'ouverture du marché, la Banque populaire de Chine (PBOC) a fixé le taux médian, autour duquel le yuan est autorisé à s'échanger dans une fourchette de 2 %, à 7,1201 pour un dollar, son niveau le plus faible depuis novembre, soit 1 446 pips de moins que l'estimation de Reuters.

La banque centrale a progressivement abaissé son orientation officielle quotidienne pour le yuan, tout en respectant les projections du marché, mais avec un biais suggérant qu'elle autorise une certaine faiblesse, ont déclaré les traders et les analystes.

Ces fixations du point médian du yuan "renforcent notre opinion selon laquelle la PBOC poursuit un rythme très mesuré de dépréciation du yuan et avec l'intention de maintenir le yuan globalement stable", a déclaré Christopher Wong, un stratège de change à OCBC Bank.

Selon les directives officielles de lundi, le yuan peut s'affaiblir jusqu'à 7,2625.

La faiblesse progressive du yuan par rapport au dollar a partiellement contribué à résoudre la tension entre la politique monétaire apparemment forte de la PBOC et ses paramètres monétaires généralement souples, a déclaré Alvin Tan, stratège de change pour l'Asie chez RBC Capital Markets.

"Pourtant, Pékin reste profondément préoccupé par l'instabilité financière déclenchée par l'affaiblissement de la monnaie, l'épisode de 2015-2016 étant encore frais à l'esprit", a déclaré M. Tan, faisant référence à la forte dépréciation ponctuelle du yuan en août 2015, qui avait ébranlé les marchés financiers mondiaux.

Par ailleurs, les marchés seront très attentifs aux données économiques nationales et internationales cette semaine afin d'obtenir une image plus claire des perspectives monétaires.

Ils se concentreront sur l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle aux États-Unis, qui sert de mesure privilégiée de l'inflation par la Fed, attendu vendredi, ainsi que sur les bénéfices industriels de mai en Chine, attendus jeudi, et sur l'enquête manufacturière de juin, attendue dimanche. (Rapporté par Shanghai Newsroom ; édité par Sam Holmes et Rashmi Aich)