Le yuan chinois en passe de connaître sa plus longue série de pertes mensuelles depuis 1994

La faiblesse persistante du yuan reflète un dollar plus fort, qui a été soutenu par le resserrement rapide de la Réserve fédérale, l'élargissement des écarts de taux d'intérêt entre les deux plus grandes économies du monde et un ralentissement économique intérieur.

"L'affaiblissement de la demande extérieure, le zéro-COVID et les retombées immobilières exerceront une forte pression à la baisse sur le RMB dans les mois à venir", a déclaré Ting Lu, économiste en chef pour la Chine chez Nomura.

"Toutefois, les marchés doivent également tenir compte de l'intervention de Pékin en raison de ses poches encore profondes."

Les banques d'État ont été vues à plusieurs reprises en train de vendre des dollars pour soutenir la monnaie locale au cours des dernières semaines, ont déclaré des sources à Reuters.

Lundi, des données ont montré que l'activité des usines a chuté de manière inattendue en octobre, plombée par le ralentissement de la demande mondiale et les strictes restrictions nationales COVID-19, qui ont frappé la production, les voyages et les expéditions dans la deuxième plus grande économie du monde.

"Le sentiment du yuan est atténué par les nouvelles des blocages ainsi que par les impressions PMI plus faibles pour octobre", ont déclaré les analystes de Maybank dans une note.

Avant l'ouverture du marché, la Banque populaire de Chine (PBOC) a fixé le taux médian à 7,1768 par dollar, soit 70 pips de moins que le précédent fixing de 7,1698, et le plus faible depuis le 14 février 2008.

Sur le marché au comptant, le yuan onshore a ouvert à 7,2560 par dollar et changeait de mains à 7,2630 à la mi-journée, soit 130 pips de moins que la précédente clôture de fin de séance.

Si le yuan conserve toutes ses pertes à la clôture de fin de soirée, il aurait chuté d'environ 2 % par rapport au dollar pour le mois, affichant ainsi le huitième mois de perte consécutif. La monnaie locale a chuté de 12,5 % depuis le début de l'année, en voie de réaliser la pire performance annuelle depuis 1994.

Dans un rapport publié ce week-end, le gouverneur de la PBOC, Yi Gang, a réaffirmé les objectifs de l'autorité monétaire de maintenir une politique normale et de garder la monnaie stable.

"Cela a montré que la Chine a peut-être considéré que la divergence de politique monétaire était la principale cause de la récente volatilité du RMB", ont déclaré les analystes de l'OCBC Bank dans une note.

"Bien que la Chine ait réitéré que sa politique monétaire dépendra principalement des facteurs intérieurs dans le cadre du modèle des grands pays, l'accent mis sur la stabilité de la monnaie a montré que la Chine tiendra compte de la monnaie dans la formulation de sa politique monétaire."

L'affaiblissement de la monnaie a découragé les investisseurs étrangers d'augmenter leurs investissements dans les obligations libellées en yuan.

Les dernières données ont montré que les étrangers ont accéléré le rythme auquel ils ont réduit leurs avoirs en obligations chinoises en septembre, entraînant le huitième mois consécutif de sorties de capitaux et la plus longue série de sorties de capitaux jamais enregistrée.

À la mi-journée, le Dollar Index mondial est tombé à 110,728 par rapport à la clôture précédente de 110,752, tandis que le yuan offshore s'échangeait à 7,277 par dollar.

Le marché du yuan à 0408 GMT :

ONSHORE SPOT :

Point Courant Précédent Changement

Point médian PBOC 7.1768 7.1698 -0,10%

Spot yuan 7.263 7.25 -0.18%

Divergence par rapport à 1,20

Point médian* de la PBOC

Variation au comptant depuis le début de l'année -12,50%.

Variation au comptant depuis 2005 13,95

réévaluation

Indices clés :

Item Actuel Précédent Variation

Thomson 0.0

Reuters/HKEX

Indice CNH

Dollar Index 110,728 110,752 0,0

*Divergence du taux de change dollar/yuan. Un nombre négatif indique que le yuan au comptant se négocie plus fort que le point médian. La Banque populaire de Chine (PBOC) autorise le taux de change à augmenter ou à diminuer de 2 % par rapport au taux médian officiel qu'elle fixe chaque matin.

MARCHÉ CNH OFFSHORE

Instrument Différence actuelle

par rapport au marché onshore

Yuan spot offshore * 7,277 -0,19%

Offshore 7,102 1,05

non livrable

forwards**

*Prime pour le spot offshore par rapport au onshore

**Le chiffre reflète la différence par rapport au point médian officiel de la PBOC, puisque les forwards non livrables sont réglés par rapport au point médian.