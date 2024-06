Le yuan chinois est resté proche de ses plus bas niveaux en sept mois mercredi, les opérateurs attendant avec prudence le rapport sur l'inflation américaine et la décision de politique de la Réserve fédérale qui fixerait l'orientation à court terme des taux d'intérêt.

Avant l'ouverture du marché, la Banque populaire de Chine a fixé le taux médian, autour duquel le yuan est autorisé à s'échanger dans une bande de 2%, à 7,1133 pour un dollar américain, légèrement plus ferme que la fixation précédente de 7,1135.

"Il n'y a pas beaucoup de fluctuations intrajournalières maintenant, et nous surveillons tous le taux médian", a déclaré un trader d'une banque étrangère.

Sur le marché au comptant, le yuan onshore a ouvert à 7,2520 pour un dollar et changeait de mains à 7,2536 à la mi-journée, peu de changement par rapport à la clôture de la séance précédente.

Le dollar s'est stabilisé mercredi après avoir atteint son plus haut niveau en quatre semaines face aux autres devises, les acteurs du marché attendant les données clés sur l'inflation américaine et les projections actualisées des taux d'intérêt de la Réserve Fédérale qui doivent être publiées plus tard dans la journée.

Le dollar américain a rebondi après que le rapport sur l'emploi de vendredi, plus fort que prévu, ait augmenté la perspective d'une inflation qui reste stable, rendant la banque centrale américaine moins susceptible de réduire les taux d'intérêt dans les mois à venir.

Le yuan a peu bougé après que les données aient montré que l'inflation des consommateurs chinois est restée stable en mai, tandis que les baisses des prix à la production se sont atténuées. La tendance sous-jacente suggère que Pékin devrait faire plus pour soutenir la faible demande intérieure et une reprise économique inégale.

"La pression désinflationniste devrait peser sur la consommation intérieure", a déclaré Ken Cheung, directeur de la stratégie de change chez Mizuho Securities. "Des mesures de relance plus audacieuses sont nécessaires pour soutenir simultanément l'inflation, la consommation et le marché de l'emploi, parallèlement à la reprise du marché de l'immobilier.

Les traders ont également adopté une position prudente après que Bloomberg News a rapporté mardi que l'administration Biden envisageait de nouvelles restrictions sur l'accès de la Chine à la technologie des puces utilisées pour l'intelligence artificielle, citant des personnes familières avec le sujet.

"À ce stade, on ne sait toujours pas quand la décision finale sera prise, mais nous restons conscients que les tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine à l'approche de la saison électorale peuvent être un facteur négatif conduisant à une hausse de l'USDCNH (le dollar par rapport au yuan offshore)", a déclaré Maybank dans une note.

L'indice mondial du dollar est resté stable autour de 105,3. Le yuan offshore s'échangeait à 7,2685 pour un dollar. (Reportage de la salle de presse de Shanghai, édition de Shri Navaratnam)