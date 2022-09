Le yuan chinois ne devrait pas continuer à se déprécier rapidement - médias d'État

La prudence de la balance des paiements a apporté un soutien et a conduit à des pertes quelque peu "contenues" du yuan par rapport à ses pairs, selon le journal.

"Tant que les attentes du marché peuvent être stabilisées, et que les politiques de soutien à la croissance économique intérieure continuent à prendre effet, il sera difficile pour le Dollar Index d'apporter une énorme volatilité au yuan", a-t-il déclaré.

Les acteurs du marché considèrent généralement que de tels commentaires des médias d'État indiquent que les autorités sont de plus en plus mal à l'aise face aux mouvements rapides de la monnaie.

Le yuan a chuté de plus de 11 % par rapport au dollar depuis le début de l'année et semble prêt à subir sa plus forte baisse annuelle depuis 1994.

La Banque populaire de Chine a déclaré mercredi que la stabilisation du yuan était une priorité absolue et a mis en garde les acteurs du marché contre les paris lourds à sens unique sur la devise.

Cette semaine également, la banque centrale a déclaré que les institutions financières devaient augmenter leurs réserves de risque de change pour acheter des devises par le biais de contrats à terme, une mesure qui rend les paris contre le yuan plus coûteux.

Les autorités monétaires demandent également aux banques locales de relancer une boîte à outils de fixation du yuan abandonnée il y a deux ans, alors qu'elles s'efforcent de défendre la devise qui s'affaiblit rapidement, a déclaré à Reuters une personne familière avec le processus de fixation du taux du yuan, tard dans la journée de mardi.