Le yuan chinois s'est affaibli face au dollar jeudi, bien que la banque centrale ait fixé le point médian quotidien plus ferme que prévu, dans ce que les investisseurs ont interprété comme une tentative officielle de contenir la faiblesse de la monnaie.

Avant l'ouverture du marché, la Banque populaire de Chine (PBOC) a fixé le taux médian à 7,2208 pour un dollar, soit 107 pips de moins que le taux précédent de 7,2101.

Cependant, le taux d'orientation officiel a été beaucoup plus fort que le marché ne l'avait prévu, selon les traders et les analystes, comme cela a été le cas lundi et mardi. Et il était 332 pips plus ferme que l'estimation de Reuters de 7,2540.

Les acteurs du marché suivent de près la fixation du point médian quotidien de la banque centrale, et ils considèrent généralement les écarts entre le taux officiel et leurs prévisions comme un signe montrant la position de la PBOC à l'égard du marché des changes.

"Il y a de fortes chances que la PBOC prenne d'autres mesures de fixation ou d'autres mesures de politique de change si la faiblesse du yuan s'accentue à nouveau dans les jours à venir", ont déclaré les analystes de HSBC dans une note.

Sur le marché au comptant, le yuan onshore a ouvert à 7,2288 pour un dollar et s'est affaibli jusqu'à 7,2499 à un moment donné, son niveau le plus faible depuis novembre. Il s'est échangé pour la dernière fois à 7,2462 à 0246 GMT, 72 pips plus faible que la clôture précédente en fin de séance.

Sa contrepartie offshore a suivi le mouvement et s'est affaiblie à 7,2555 pour un dollar à 0246 GMT.

"Le point médian (du yuan) a été fixé beaucoup plus fort que prévu, suggérant que la banque centrale est désireuse de contrôler le rythme de la dépréciation", a déclaré un trader d'une banque chinoise.

Séparément, sur les marchés mondiaux, le dollar s'est raffermi après que les chefs des banques centrales respectives aient réaffirmé la forte divergence de leurs politiques lors d'une conférence de la Banque centrale européenne dans la nuit.

Lors d'un sommet du Forum économique mondial à Tianjin mardi, le premier ministre chinois Li Qiang a réaffirmé que la Chine prendrait des mesures pour stimuler la demande, mais n'a pas dévoilé de politiques concrètes.