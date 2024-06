Le yuan chinois est resté proche de son plus bas niveau depuis sept mois face au dollar américain mardi, alors que les orientations plus fermes de la banque centrale ont compensé les données économiques mitigées, tandis que les traders attendaient les données américaines et les commentaires des responsables de la Réserve fédérale pour plus de clarté sur les réductions des taux d'intérêt.

A 0356 GMT, le yuan était en hausse de 0,01% à 7,2556 contre le dollar après avoir évolué dans une fourchette de 7,2539 à 7,2560.

Avant l'ouverture du marché, la Banque populaire de Chine a fixé le taux médian, autour duquel le yuan est autorisé à s'échanger dans une bande de 2%, à 7,1148 pour un dollar, soit 1 346 points de plus que l'estimation de Reuters.

Le yuan au comptant a ouvert à 7,2539 pour un dollar et s'est négocié 3 pips plus haut que la clôture précédente en fin de séance et 1,98% plus bas que le point médian.

Les données de lundi ont montré que la production industrielle chinoise de mai était inférieure aux attentes avec le secteur immobilier toujours faible, mettant plus de pression sur Pékin pour un soutien politique afin de soutenir la croissance, mais les ventes au détail ont battu les prévisions grâce à une augmentation des vacances.

"L'activité globale reste faible et cette perspective de croissance fragile pourrait continuer à maintenir le yuan en retrait", ont déclaré les analystes de Maybank dans une note.

"L'intensification des tensions commerciales entre la Chine et ses partenaires sont des préoccupations dont nous nous méfions, en particulier celles liées aux États-Unis.

Les ventes au détail américaines sont attendues à 12h30 GMT, suivies par les demandes hebdomadaires d'allocations chômage jeudi et les indices flash des directeurs d'achat vendredi. En outre, une longue liste de responsables de la Fed prendront la parole à différents endroits plus tard dans la journée.

Alvin Tan, responsable de la stratégie de change pour l'Asie chez RBC Capital Markets, s'attend à ce que le yuan terrestre s'affaiblisse jusqu'à 7,30 contre le dollar dans les mois à venir en raison du renforcement du billet vert.

Le yuan est en baisse de 0,2 % par rapport au dollar ce mois-ci et de 2,1 % cette année.

Le yuan offshore s'est échangé à 7,2712 yuans pour un dollar, en baisse d'environ 0,01% dans les échanges asiatiques.

Le rendement des obligations à 10 ans du gouvernement chinois a baissé de 0,7 point de base à 2,27%. Le rendement de la dette de référence du gouvernement américain était de 4,3 %. Le taux repo onshore de référence à 7 jours du yuan était à 1,89%.

L'indice des six devises du dollar était en hausse de 0,123% à 105,400.

L'indice officiel CFETS, pondéré en fonction des échanges, a été publié pour la dernière fois le 14 juin et se situe à 99,89, en hausse de 2,5 points depuis le début de l'année.