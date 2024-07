Le yuan chinois devrait terminer la semaine en baisse face à un dollar américain fort, les déclarations d'une réunion clé du leadership n'ayant pas réussi à améliorer le sentiment de la monnaie chinoise.

Les fonctionnaires chinois ont reconnu vendredi que la liste exhaustive des objectifs économiques réaffirmés à la fin d'une réunion clé du Parti communiste cette semaine contenait "de nombreuses contradictions complexes", ce qui laisse présager une mise en œuvre difficile de la politique.

"Les marchés du RMB n'ont pas été enthousiasmés par la conclusion du troisième plénum de la Chine", a déclaré Chang Wei Liang, stratège des changes et du crédit chez DBS, ajoutant que le yuan offshore devrait se consolider autour de 7,25-7,30 pour un dollar.

Les dirigeants chinois ont réitéré leurs objectifs de politique économique jeudi, de la modernisation de l'industrie à l'expansion de la demande intérieure et à la réduction de l'endettement et des risques du secteur immobilier, sans détailler les mesures de mise en œuvre.

Le yuan a perdu 0,22 % cette semaine et 2,4 % cette année. Il est sous pression depuis le début de l'année 2023, car les problèmes intérieurs liés à un secteur immobilier moribond, à une consommation anémique et à des rendements en baisse entraînent des flux de capitaux hors du yuan, et les investisseurs étrangers se tiennent à l'écart de son marché boursier en difficulté.

Pendant ce temps, le dollar était sur le point de mettre fin à une série de deux semaines de pertes vendredi, alors que les traders s'interrogeaient sur les perspectives des taux américains.

Avant l'ouverture du marché, la Banque populaire de Chine (PBOC) a fixé le taux médian, autour duquel le yuan est autorisé à s'échanger dans une bande de 2%, à 7,1315 pour un dollar, soit environ 1 400 pips de plus que l'estimation de Reuters.

Les mesures de lissage de la PBOC joueront toujours un rôle déterminant dans la paire dollar-yuan, ont déclaré les analystes de HSBC dans une note.

La banque centrale a progressivement abaissé ses prévisions officielles quotidiennes pour le yuan au cours des derniers mois, tout en respectant les projections du marché, mais avec un biais suggérant qu'elle autorise une certaine dépréciation, ont déclaré les traders et les analystes.

Alors qu'un tel mouvement s'est arrêté cette semaine, les analystes de HSBC ont déclaré, "il est possible que la PBOC réduise à nouveau légèrement son attitude défensive lorsque le Plenum passera et permette à la lente progression de la fixation USD-CNY de reprendre".

Le yuan au comptant a ouvert à 7,2626 pour un dollar et s'est négocié 40 pips plus bas que la clôture précédente en fin de séance à 7,2660 à 0700 GMT, et 1,88% plus bas que le point médian.

Le yuan offshore s'est échangé pour la dernière fois à 7,2794.